Mbappé sème la révolte dans le loft du PSG

Depuis le début de la préparation, le PSG a séparé son groupe en deux : l’équipe professionnelle avec les joueurs sur qui Paris compte sous la houlette de Luis Enrique d’un côté et les « lofteurs » invités à trouver un nouveau club de l’autre.

Pendant que le groupe était en Asie pour sa tournée estivale de pré-saison sous la direction de Luis Enrique, les « lofteurs » du Paris Saint-Germain ont continué à s’entraîner à part dans le centre d’entraînement flambant neuf de Poissy. Un groupe composé de Leandro Paredes, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Colin Dagba… ou encore Kylian Mbappé, écarté par le PSG après son refus de prolonger au-delà de juin 2024. Comme c’est le cas tous les étés ou presque, les joueurs mis à l’écart par le club de la capitale peinent à trouver un nouveau club.

D’abord car ils ne sont pas exposés durant la préparation et parce qu’ils bénéficient de salaires totalement hors-sols à Paris. Malgré tout, l’ambiance n’est pas morose dans ce loft, comme le rapporte Le Parisien dans son édition du jour. Sous l’impulsion d’un leader comme Kylian Mbappé, les joueurs écartés par la direction du PSG s’entraînent avec beaucoup de sérieux, d’implication et d’intensité. Ils savent qu’ils jouent en ce moment gros pour la saison à venir et que leur forme physique sera déterminante au moment de signer dans leur futur club ou de réintégrer le groupe de Luis Enrique.

Le loft est persuadé de « laver » l’équipe de Luis Enrique

Si entre eux, les lofteurs s’entendent à merveille et suivent leur guide Mbappé, la rancœur est tenace en revanche contre la direction du PSG et par ricochet contre le groupe professionnel qui s’apprête à démarrer la Ligue 1 contre Lorient, samedi soir au Parc des Princes. Dans les colonnes du Parisien, on apprend par exemple que les lofteurs adoreraient jouer contre l’équipe de Luis Enrique et sont d’ailleurs persuadés de les « laver » selon leurs propres termes autrement dit… de les battre très facilement.

Il faut dire qu’avec des joueurs comme Paredes, Wijnaldum et surtout Mbappé, le loft du PSG aurait certains arguments et une attaque qui n’a pas grand-chose à envier à celle qui va démarrer la saison contre Lorient puisque Asensio, Soler et Ekitike sont pressentis pour débuter face aux Merlus. Heureusement pour Luis Enrique et pour les supporters parisiens, des recrues sont attendues devant. Après la signature de Gonçalo Ramos, officialisée lundi soir, le club parisien espère encore accueillir Bradley Barcola, Randal Kolo-Muani et bien sûr Ousmane Dembélé. Mais en tout cas, les joueurs mis à l'écart, Mbappé en tête, tiennent à avoir une attitude irréprochable et une grosse motivation pour démontrer que le PSG se trompe complètement en ce qui les concerne.