Mbappé, révélation sur un emprunt à 130ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement en vacances aux Etats-Unis avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé va bientôt retrouver ses coéquipiers du Real Madrid. Dans la presse espagnole, on revient sur les conditions financières de sa venue chez les Merengue.

La gestion financière de Florentino Perez a souvent été louée, le président du Real Madrid ayant toujours réussi à mener à bien ses projets sans se mettre dans une position inconfortable les caisses de son club, à l'inverse de ses rivaux du FC Barcelone. Et la signature de Kylian Mbappé, arrivé libre du PSG, a confirmé cette tendance, sauf que l'on ne savait pas tout. Car VozPopuli, un média espagnol spécialisé dans les nouvelles économiques et financières, affirme que pour conserver un peu d'air malgré le salaire colossal accordé à Kylian Mbappé, Florentino Perez a négocié l'augmentation d'une ligne de crédit à hauteur de 130 millions d'euros de la part de la banque avec laquelle travaille le Real Madrid. La signature en juin du joueur français de 25 ans est tout sauf neutre pour les comptes madrilènes.

Kylian Mbappé in LA with Ousmane Dembélé. 🏖️🤍 pic.twitter.com/s6A7w1BvLg — KMZ (@KM10Zone) July 28, 2024

Car malgré sa puissance, le vainqueur de la Ligue des champions a également des dépenses colossales, les travaux à Santiago-Bernabeu ayant par exemple frôlé le milliard d'euros. Mais notre confrère le précise, c'est bien pour pouvoir gérer l'impact du coût de la signature de Kylian Mbappé que le club a pris les devants avec cette ligne de crédit supplémentaire. Il n'y avait aucun besoin imminent pour le Real Madrid, néanmoins la trésorerie du club a baissé et Florentino Perez n'avait pas d'autre choix que de discuter avec un établissement bancaire pour s'offrir la possibilité de pouvoir encaisser l'impact du salaire de Kylian Mbappé. Notre confrère Joaquin Hernandez Rader rappelle que les Merengue ont tout de même lâché énormément d'argent pour la venue de Jude Bellingham ou bien encore Endrick, et que le joueur du Paris Saint-Germain a beau être arrivé pour zéro euro, il a tout de même obtenu une grosse prime à la signature. Et cela même si ce bonus sera payé sur la durée de son contrat. Il était donc évident que Madrid n'avait pas d'autre choix que de se donner de l'oxygène, même si la signature de Kylian Mbappé va générer des recettes supplémentaires en matière de merchandising. Sauf que le Real a accepté de laisser une partie du droit à l'image de la star française.