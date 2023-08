Mbappé reste au PSG, un gros désaccord familial

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé devrait rester cette saison au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'ayant toujours pas présenté l'offre qui aurait été en mesure de faire craquer Nasser Al-Khelaifi. La question de sa prolongation au PSG est désormais au coeur des débats.

A 24 ans, Kylian Mbappé a entamé l’ultime saison de son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain. Le voir sous le maillot des champions de France au-delà du 1er septembre, date de la fin du mercato d’été, n’avait rien d’évident lorsque l’on se souvient du cataclysme engendré par l’annonce en juin dernier qu’il avait refusé de lever l’option pour prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG. Cependant, sans que l’on sache officiellement pourquoi, Nasser Al-Khelaifi et son attaquant vedette ont réussi à se réconcilier, et Kylian Mbappé a retrouvé le chemin de la Ligue 1 après quelques semaines de mise au placard.

Tandis que certains pensent encore que le Real Madrid peut tout faire basculer dans ces derniers jours du marché des transferts, quelques langues se délient. Notamment du côté de Doha. L’insider qatari @Afqhtni, connu sous le nom d’Abdoulaziz, et suivi par de nombreux journalistes européens, avance une version concernant les événements de l’été.

Mbappé va prolonger au PSG

(وصل الخبر) مشروع الPSG جمع أكبر عدد من لاعبي منتخب فرنسا 🇫🇷 و ان يكون مبابي هو النجم الاول و القائد مع الكثير من الأموال و المزايا التي لن يجدها في مدريد، والده يدعم رحيله إلى مدريد حيث النجاح الرياضي و امه تدعم بقائه، مصدري يؤكد بقاء مبابي هذا الصيف في باريس وقد يطول البقاء 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/8Mwic1uBQQ — عبدالعزيز (@afqhtni) August 29, 2023

Pour le Qatari, il est désormais très clair que Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid en 2023, et qu’il est même très probable que le champion du monde 2018 reste plus longtemps que prévu au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Il l’explique par un désaccord au sein du clan Mbappé. « Dorénavant, le PSG a fait signer plus de joueurs de l’équipe de France, et Kylian Mbappé est la star et le leader de cette équipe où il gagne le plus d’argent et a des avantages qu’il ne trouvera pas à Madrid. Son père soutient son départ pour Madrid, pour connaître des succès sportifs, mais sa mère soutient qu’il reste. Ma source me confirme qu’il va rester. Mbappé est à Paris cet été et il pourrait y rester plus longtemps » prévient l’insider basé à Doha.

Ce dernier pense que durant cette ultime année de contrat au Paris Saint-Germain, l'attaquant français finira par céder à Nasser Al-Khelaifi et prolongera avec le club de Ligue 1. L'idée que les parents de Mbappé ne soient pas d'accord sur la suite de sa carrière avait déjà circulé dans le passé, sans que l'on sache si c'était la réalité. Mais le buteur tricolore est un grand garçon et ses prises de position sur des sujets très sérieux ont démontré qu'il n'avait besoin de personne pour penser à sa place et faire des choix décisifs.

Kolo Muani et Francfort c'est fini, il exige de partir au PSG https://t.co/G6NawOH635 — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2023

En attendant, pour Abdoulaziz, il est désormais temps que Florentino Perez comprenne que Kylian Mbappé ne viendra peut-être jamais au Real Madrid et que dès cet été il engage un attaquant capable d'apporter un plus à son équipe, mais aussi de vexer le Paris Saint-Germain. Et ce joueur, c'est Randal Kolo Muani. Ce dernier a beau avoir réclamé mardi un bon de sortie à Francfort afin de rejoindre le PSG, et aucun autre club, les dirigeants allemands n'ont pas accepté les offres venues de la capitale française. Si Madrid faisait la proposition financière attendue par l'Eintracht, alors tout pourrait changer. Encore faut-il que le Real le veuille. Et en tout état de cause, cela ne changera rien concernant la signature de Kylian Mbappé.