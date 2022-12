Mbappé reste au PSG, Macron vole la vedette au Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a prolongé au PSG après de longues négociations durant lesquelles Emmanuel Macron est intervenu.

Dans un entretien accordé à Sports Illustrated il y a trois semaines, Kylian Mbappé confirmait une discussion avec le chef de l’État juste avant sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. « Il m'a appelé pour me dire : 'Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime'. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez » a expliqué Kylian Mbappé. La suite est connue de tous avec une prolongation du champion du monde français au PSG jusqu’en juin 2024 avec une année en option jusqu’en juin 2025.

A l’occasion d’une visite officielle aux Etats-Unis, Emmanuel Macron a justement reçu des remerciements pour avoir contribué à la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. En effet, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, lequel s’est dit être un grand fan du Paris Saint-Germain, a directement remercié le président français pour son intervention dans le dossier Mbappé bien que le plus grand mérite en revienne tout de même aux dirigeants qataris du club parisien. « Ces années m’ont donné un amour de toute une vie pour le football, mais aussi pour l’équipe du PSG. Je ne peux pas être plus fier de mon soutien pour les États-Unis à la Coupe du monde. Je suis ravi que Kylian Mbappé puisse opérer sa magie avec les Bleus. Monsieur le président, merci de l’avoir gardé à Paris » a confié le secrétaire d’Etat américain à Emmanuel Macron.

Nul doute que du côté de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, on s'amusera à peine de voir que c’est Emmanuel Macron qui est le plus chaleureusement remercié. Et pour cause, le président français n’a finalement passé qu’un coup de fil à Kylian Mbappé quand les dirigeants du PSG ont négocié durant de longs mois avant de consentir un effort financier inédit en offrant au buteur tricolore le plus gros salaire de l’histoire du football. Reste maintenant pour le Paris Saint-Germain a réussir un second exploit : prolonger de nouveau Kylian Mbappé afin de ne pas risquer un départ libre de l’ancien Monégasque en juin 2024. La donne ne sera toutefois pas simple car le Real Madrid est encore et toujours intéressé par le prodige de l’Equipe de France au même titre que certaines écuries de Premier League dont Liverpool ou encore Manchester United.