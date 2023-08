Mbappé reste au PSG, les confirmations tombent ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato d'été s'achève dans neuf jours, et le Paris Saint-Germain n'a aucune offre pour Kylian Mbappé de la part du Real Madrid. En France et en Espagne, les médias sont désormais persuadés que le champion du monde 2018 va rester au PSG cette saison.

La saison de Ligue 1 a débuté et s’il a été mis de côté à la demande de son patron pour le premier match au Parc des Princes, contre Lorient, Kylian Mbappé a fait son retour samedi dernier à Toulouse. Luis Enrique attendait de pouvoir compter sur le numéro 7 parisien, et c’est dorénavant le cas. Cependant, face aux rumeurs incessantes venues d’Espagne sur un possible transfert de son joueur vedette au Real Madrid d'ici au 1er septembre, l’entraîneur du PSG pourrait s’inquiéter.

Mais ce mercredi, tout semble indiquer que contrairement à ce buzz entretenu par différents médias, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Paris Saint-Germain durant la saison 2023-2024. Une information que confirme Le Figaro, le quotidien français ne mettant aucun conditionnel. « Il n'y a rien de neuf sous le soleil, et un départ de Kylian Mbappé cet été est désormais totalement exclu. L’intéressé n’est plus sur le marché », révèle Christophe Remis, journaliste d’un des plus grands quotidiens de l’hexagone.

Mbappé sera bien au PSG cette saison

Tout cela confirme les rumeurs de ces derniers jours, à savoir que la situation s’est considérablement améliorée entre le clan Mbappé et la direction du PSG, notamment Nasser Al-Khelaifi. Le président des champions de France avait été brutal au début du clash avec son meilleur buteur, et il avait mis ses menaces à exécutions en le mettant à l’écart du groupe de Luis Enrique. Cependant, les jours sont passés, chacun des deux partis a bien compris qu’il était négatif de s’entêter et qu’un accord était possible dans la mesure où chacun ferait un effort, ce qui a été le cas. De son côté, Kylian Mbappé a fait le choix, comme il l’avait plusieurs fois dit de rester à Paris cette saison afin de préparer au mieux l’Euro 2024 et les JO de Paris. Tout cela en acceptant de rogner sur ses bonus pour ne pas que le PSG y perde financièrement. Pour Nasser Al-Khelaifi, il faut accepter de voir Mbappé signer au Real Madrid dans un an, même si le dirigeant qatari n'a pas abandonné l'espoir d'une prolongation.

PSG calm about the Kylian Mbappe situation. Should Real make an offer it's a scenario the club have been expecting. Sources have indicated for weeks Real may try right at the end of the window. Key question is simply whether it's a move for optics or the number is competitive.🇫🇷 pic.twitter.com/5bKKflCwDB — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 22, 2023

L'offensive du Real Madrid serait donc une surprise totale, à laquelle Ben Jacobs, qui suit ce dossier pour The Athletic ne croit plus vraiment. « Le PSG est calme concernant la situation de Kylian Mbappé. Des sources ont indiqué pendant des semaines que le Real pourrait essayer à la fin de la fenêtre des transferts (…) Une offre réelle ne deviendra significative que si elle dépasse les 160 millions d'euros (…) Mais le club discute maintenant avec Mbappé de ses propres options pour prolonger et pense que Mbappé s'est engagé envers le PSG pour la saison », écrit le journaliste anglais, qui est lui aussi persuadé que l'attaquant vedette français continuera sa route sous le maillot du Paris Saint-Germain au moins une saison de plus. La Ligue 1, dont les droits TV seront bientôt remis en jeu, espère bien évidemment que Kylian Mbappé, qui est clairement sa tête d'affiche, prolongera encore et encore.