Mbappé remplaçant contre le Barça, il défie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le grand sursaut du PSG est attendu avec impatience lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Barcelone. Le réveil de Kylian Mbappé, invisible il y a une semaine, est par ailleurs espéré.

Il doit être le facteur X du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, celui qui force la décision quand l’équipe de Luis Enrique bat de l’aile. Mais mercredi dernier lors du quart de finale aller contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a été fantomatique. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque parisienne, son poste de prédilection, le capitaine de l’Equipe de France n’a pas fait la différence une seule fois, muselé par Jules Koundé, Ronald Araujo et Pau Cubarsi. Ce mardi au stade olympique de Montjuic, l’ancien Monégasque sera attendu au tournant. Tancé par Luis Enrique lors des dernières semaines, qui a joué avec ses nerfs en diminuant drastiquement son temps de jeu, Kylian Mbappé a l’occasion de prouver une ultime fois le joueur unique qu’il est, avant son départ du PSG en fin de saison.

Mbappé viré, Rothen envisage le pire https://t.co/h4DnkhU7Ry — Foot01.com (@Foot01_com) April 16, 2024

Mais sur les ondes de RMC, Stéphane Guy a ironiquement lancé un défi à Luis Enrique, celui de se priver de Kylian Mbappé pour ce choc décisif. « Tout le monde espère que Kylian Mbappé sauve Luis Enrique contre le Barça, c’est quand même le paradoxe de la saison que l’on vit avec le PSG. Je dis à Luis Enrique ‘va au bout de ta logique, joue face à Barcelone sans Mbappé, vas-y’. Montre-nous qui tu es Luis » a lancé l’ancien commentateur de Canal +, qui fait bien sûr référence au fait que Luis Enrique s’est privé de Kylian Mbappé sur de nombreux matchs sans enjeu en Ligue 1 en multipliant les choix polémiques.

Le Real Madrid va scruter Kylian Mbappé contre Barcelone

Ce mardi bien sûr, l’entraîneur du PSG ne prendra pas un tel risque. En Espagne, une partie du pays espère en plus que Kylian Mbappé sera le héros du PSG pour éliminer Barcelone puisque son futur club, le Real Madrid, attend le fiasco du club catalan avec la plus grande impatiente. L’Equipe confirme d’ailleurs dans son édition du jour que les dirigeants et le staff du Real Madrid observent « attentivement » cette double confrontation. Le comportement du joueur est surveillé avec beaucoup d’attention, « que ce soit sur son implication, ses replis défensifs et son attitude globale ». A tout point de vue, Kylian Mbappé n’a donc pas le droit à l’erreur ce mardi soir à l’occasion de ce bouillant FC Barcelone – Paris Saint-Germain.