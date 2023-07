Mbappé refuse le rendez-vous avec l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Tandis qu'une délégation d'Al-Hilal proposait de rencontre Kylian Mbappé à Paris cette semaine, la star française du Paris Saint-Germain n'a pas traîné pour faire connaître sa réponse au club saoudien.

Monsieur les Saoudiens, tirez les premiers. Quoi qu'il advienne de Kylian Mbappé, on se souviendra qu'au cœur de l'été 2023, le numéro 7 du PSG a reçu une offre monstrueuse venue d'Al-Hilal, un club appartenant en partie au Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) et qu'il a refusé de l'étudier. Alors que ces dernières heures, la venue à Paris d'émissaire du club de Saudi Pro League était dévoilée par plusieurs médias, L'Equipe révèle que Kylian Mbappé a refusé de rencontrer cette délégation et a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'aller jouer dans ce championnat, du moins à ce stade de sa jeune carrière.

Mbappé dit non à l'Arabie Saoudite

Cela confirme que le champion du monde 2018 est déterminé soit à rester au PSG et partir libre au Real Madrid en 2024, soit laisser les deux clubs éventuellement négocier cet été pour aboutir à un transfert. Mais en disant non à un potentiel salaire de 700 millions d'euros, Mbappé marque son terrain, même s'il est évident plus simple de le faire quand on a la certitude de toucher pas loin de 220 millions d'euros en restant seulement un an de plus au Paris Saint-Germain. Ce refus du footballeur de 24 ans est évidemment un camouflet de plus pour Nasser Al-Khelaifi, lequel semble n'avoir aucune prise sur sa star. Les champions de France vivent un été incroyablement tendu, reste à savoir comment le président qatari du PSG va réussir à s'en sortir.