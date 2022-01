Le PSG vexe Kimpembe et attire Tuchel

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe attend un signe de la part de ses dirigeants. Le défenseur central constate qu’il ne fait pas partie des plus gros salaires de l’effectif. Une situation qui pourrait l’inciter à aller voir ailleurs, notamment vers le Chelsea de son ancien entraîneur Thomas Tuchel.

Cadre et titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe n’est pourtant pas entièrement satisfait de sa situation. Ce n’est pas la première fois que l’on évoque un possible malaise pour le défenseur central, dont l’avenir était déjà évoqué après la signature de Sergio Ramos l’été dernier. A ce moment, le Français était annoncé inquiet et en pleine réflexion concernant son statut menacé par l’ancien capitaine du Real Madrid. Quelques mois plus tard, force est de constater que l’Espagnol n’est pas un danger.

Kimpembe loin dans la grille salariale

La recrue estivale a passé la majeure partie de son temps à l’infirmerie depuis le début de la saison. Et même lorsque Sergio Ramos est à la disposition de Mauricio Pochettino, comme à Lyon (1-1) dimanche dernier en Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain le laisse sur le banc des remplaçants pour des raisons sportives. Insuffisant pour rassurer Presnel Kimpembe qui, selon le journal L’Equipe, attend un signe de la part de ses dirigeants. En effet, l’international tricolore, lié à son club formateur jusqu’en 2024, a pu constater qu’il n’entrait même pas dans le top 10 des plus gros salaires de l’effectif.

Un classement incompatible avec son statut dans l’équipe, sachant que ses supérieurs ne l’ont pas encore sollicité pour une prolongation. Cette situation ne plairait pas à Presnel Kimpembe et pourrait l’inciter à écouter les offres de Chelsea, dont le manager Thomas Tuchel reste intéressé après leur collaboration à Paris. Dans les mois à venir, la direction francilienne a plutôt intérêt à prendre cette menace au sérieux, surtout si les Blues devaient remplacer l’Allemand Antonio Rüdiger, bientôt en fin de contrat.