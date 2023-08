Mbappé présenté à Madrid, le secret se lève ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare à vivre une fin de mercato de tous les dangers. Le club de la capitale aimerait plus que jamais se débarrasser de Kylian Mbappé. Du côté du Real Madrid, on refuse de parler de ce dossier, même si secrètement, les équipes du vice-champion d'Espagne préparent déjà l'annonce de la venue du champion du monde 2018.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la guerre est totale. Le champion du monde ne veut pas entendre parler d'une prolongation et fait jouer la montre. Idem pour le Real Madrid, apparemment pas pressé pour faire une offre aux Franciliens. Pourtant, cette dernière est attendue d'un moment à l'autre, sachant que le PSG compte recevoir près de 200 millions d'euros pour se séparer du capitaine de l'équipe de France. Au Real Madrid, malgré les précédents échecs concernant Kylian Mbappé, on met tout en oeuvre pour préparer sa venue. C'est en tout cas ce que croit savoir Marca.

Mbappé, le Real Madrid s'y prépare

En effet, le média espagnol indique ces dernières heures que le club merengue prépare déjà la possible arrivée du champion du monde 2018. Marca précise que le service de communication du Real Madrid a prévu une vidéo et des éléments graphiques ainsi que des photos pour sa présentation. Si rien ne dit que l'accord entre Mbappé, le PSG et Madrid est imminent, toutes les parties font comme si le transfert allait finir par se faire. Le temps presse en tout cas, surtout pour le Real Madrid, qui ne compte que Joselu comme numéro 9 de métier pour démarrer sa saison.

Il se dit que tout pourrait finir par s'accélérer dans la deuxième quinzaine du mois d'août. En attendant d'en savoir plus, le Paris Saint-Germain compte bien faire sans Mbappé en continuant de se renforcer en attaque. Après Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé va s'engager avec le club de la capitale. Et Bradley Barcola ainsi que Randal Kolo Muani sont aussi des pistes sérieuses. De quoi voir l'avenir un peu plus sereinement, même sans Kylian Mbappé.

Preuve que le PSG ne compte plus sur son numéro 7, ce mercredi ce dernier n'a pas été convoqué pour le Media Day, exercice de communication destiné à alimenter en images les chaînes qui diffusent la Ligue 1. Bien évidemment, Kylian Mbappé pourra toujours faire l'objet d'une autre séance une fois que le mercato sera terminé, mais le signal envoyé par Nasser Al-Khelaifi est très fort et il est déjà arrivé jusque dans les bureaux du Real Madrid. Ce mercredi soir, la presse espagnole est en ébullition, persuadée désormais que Mbappé va faire rapidement l'objet d'une offre de Florentino Perez ou même qu'elle est arrivée sur le bureau du patron qatari du PSG.