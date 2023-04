Mbappé prend la parole, le PSG humilié

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a lancé sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine. Pas de Messi, pas de Neymar dans la publicité, et cela a eu le don de faire bondir Kylian Mbappé, qui clame haut et fort qu’il n’a pas approuvé cette campagne.

Nouvel épisode farfelu dans la fin de saison rocambolesque du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s’est fendu d’un post Instagram ravageur dans lequel il torpille la communication de son club, qui a lancé une campagne pour les ré-abonnements centrée uniquement sur l’attaquant parisien. Aucune autre star dans ce petit film destiné à ceux qui veulent s’abonner au Parc des Princes, et bien évidemment, cela n’est pas passé inaperçu. Pour beaucoup, il s’agissait d’un indice laissant entendre que la saison prochaine, Messi et Neymar ne seront plus là. C’est même ce qu’a affirmé Le Parisien, pour qui ce spot centré sur Mbappé n’était pas innocent.

Une campagne trop Kylian Saint-Germain

Et tout au long du clip, le numéro 7 du PSG paraissait en tout cas totalement dédié à la campagne de réabonnement avec un discours volontaire. « L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient », a notamment fait comprendre l’ancien monégasque.

🚨🚨 Kylian Mbappé sur Instagram : pic.twitter.com/wxbiWCIpac — Media Parisien (@MediaParisien) April 6, 2023

Personnage désormais central du projet parisien, Kylian Mbappé se défend toutefois de porter tout le club sur ses épaules, et surtout d’avoir été mis au courant de cette initiative. Pour le champion du monde 2018, il s’agissait d’une journée média du club traditionnelle, et pas forcément d’un message aussi fort présenté en l’absence des autres stars du club.

« Je viens de regarder la campagne du club pour le renouvellement des abonnements pour la saison 2023-2024. A aucun moment je n’ai été informé du contenu de l’interview de mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing au club. Je ne suis pas d’accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour le droit à l’image de chacun. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais ce n’est pas Kylian Saint-Germain », a livré de manière lapidaire le buteur tricolore, qui sait que sa prise de parole va énormément faire parler.

Cet énorme raté de communication a en tout cas de quoi donner du grain à moudre, notamment parce que le responsable de la communication n’est autre que Julien Maynard, que le clan Mbappé a placé au PSG l’été dernier, au moment de sa prolongation. De quoi inspirer les premières remarques acides. « Mbappé qui a facilité l’arrivée du nouveau resp com, qui veut beaucoup plus de responsabilité et de visibilité dans l’image au PSG annonce sur son compte Instagram que d’une on ne l’a pas prévenu et de deux que cette place ne lui convient pas. Le PSG Comedy Club saison 9 », a confié le consultant de RMC notamment Walid Acherchour. Une situation tendue donc au sien du club de la capitale, qui n’a visiblement pas prévenu Mbappé de la teneur du clip sur les réabonnements au Parc des Princes. On peut aussi se demander si le Paris SG doit prévenir ses joueurs sur chaque communication. Pour l’attaquant tricolore, la réponse est évidente, lui qui veut contrôler son image au maximum, et n’est pas satisfait de l’utilisation qui en a été faite ce jeudi par son club.