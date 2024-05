Mbappé pas motivé par OL-PSG, un champion du monde accuse

Dans : PSG.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé disputera son dernier match sous les couleurs du PSG lors de la finale de la Coupe de France face à l'OL. L'attaquant francilien sera plus que jamais mis sous pression.

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé va mettre fin à son aventure dans la capitale ce samedi soir. Ce sera face à l'OL en finale de Coupe de France à Lille. Mbappé sera attendu au tournant, lui qui ne finit pas forcément la saison comme il l'aurait souhaité. Les critiques sont nombreuses à son sujet. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, l'ancien de Monaco n'a pas eu le rendement attendu. Pour ne rien arranger, il a récemment été aperçu en train de prendre du bon temps à Cannes alors que Paris jouait en Ligue 1. De quoi agacer certains fans et observateurs. C'est d'ailleurs le cas d'Emmanuel Petit, lassé par le comportement de Kylian Mbappé.

Mbappé n'a pas une grosse envie de jouer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sur l'antenne d'RMC, l'ancien des Bleus n'a en effet pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer le crack de Bondy. « Ça suffit, il y en a marre de tout ça. Il faut essayer de te recentrer, de redescendre un peu du nuage et de prendre une certaine humilité comme il avait au début de sa carrière, c'était rafraichissant. J'étais ton premier supporter mais aujourd'hui tu me fatigues. Si je pouvais t'amener à l'aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferai tellement il me soûle. (...) S'il remporte le trophée ou fait un grand match, ça sauvera toutes les semaines pourries. L'hommage de la semaine dernière a été ridicule. Il y a, en face, deux énormes egos qui s'affrontent. Je n'ai pas le sentiment que Mbappé ait une grosse envie de jouer », a notamment pesté Emmanuel Petit, impatient donc que l'histoire entre Mbappé et le PSG se termine. Avant cela, une 15e Coupe de France est à aller chercher pour les champions de France. Tout comme un troisième titre pour Luis Enrique en France après le Trophée des champions et la Ligue 1. Pour la Ligue des champions, il faudra encore patienter...