Mbappé partira libre en 2024, le ton monte au PSG

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé crispe le PSG cet été. Le joueur a signifié au club parisien son intention de ne pas prolonger son contrat après 2024. Le PSG craint de le voir partir librement à cette date-là et lui lance désormais un ultimatum pour éviter un désastre financier.

Le PSG a t-il fait la faveur de trop à Kylian Mbappé ? En mai 2022, l'attaquant parisien avait finalement prolongé son bail dans la capitale après un suspense de plusieurs mois. En accord avec le club parisien, Mbappé a renouvelé son contrat pour deux années et une troisième en option. A cette époque, le PSG aurait pu le verrouiller pour trois années supplémentaires. Il aurait certainement dû. En effet, Kylian Mbappé ne veut pas activer l'option d'un an et il l'a signifié à sa direction au moyen d'une lettre. Celle-ci a été envoyée il y a quelques semaines mais a été rédigée le 15 juillet 2022. Alors que Mbappé avait indiqué que sa décision était liée au mercato parisien, ce timing interroge et inquiète en interne au club.

Au 31 juillet, c'est prolongation ou vente pour Mbappé

C'est le signe que Kylian Mbappé avait préparé son coup et que son envie d'aller au Real Madrid en transfert libre est bien réelle. Selon l'Equipe, cela se confirme au quotidien. Mbappé entretient toujours des discussions avec sa direction sur une prolongation de contrat. Néanmoins, les échanges n'aboutissent pas du tout et on estime même en interne que quand « un pas est fait en avant, deux s'ensuivent en arrière ». Financièrement comme sportivement, Mbappé a intérêt à rejoindre le Real librement. En effet, il bénéficierait d'une prime à la signature colossale chez les Merengue. Une bonne affaire à laquelle n'adhère pas le PSG.

Le PSG continue de mettre la pression sur Kylian Mbappé pour éviter un départ libre qui mettrait en péril ses finances. Des acteurs du club assurent que la star avait promis de ne pas quitter Paris sans indemnité de transfert. https://t.co/k7KABNL8Zj pic.twitter.com/fktTr9mgtX — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023

Le club parisien vivrait une catastrophe financière en perdant Mbappé sans indemnité de transfert. Le PSG a tablé dessus dès 2022 pour ses comptes. Si cela arrivait, il faudrait vendre d'urgence d'autres éléments de l'effectif. Inconcevable pour le PSG, lequel passe à la vitesse supérieure dans le dossier Mbappé. Il a posé un ultimatum à sa star selon les informations de l'Equipe : soit elle lève son option avant le 31 juillet prochain, soit elle est vendue avant la fin du mercato estival. Un objectif difficile à tenir car il faut trouver un club acheteur et il faut convaincre Mbappé de suivre ce plan de marche. C'est cependant indispensable pour ne pas vivre une dernière année de collaboration funeste pour le club parisien.