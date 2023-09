Mbappé out, le PSG n'a aucune raison de pleurer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Touché à la cheville dès le début du match entre le PSG et l'OM, Kylian Mbappé a finalement été contraint d'abandonner ses coéquipiers. Une blessure qui arrive au moment où le calendrier des champions de France s'intensifie.

Déjà forfait lors du récent Allemagne-France en amical, pour un souci au pied, Kylian Mbappé avait pleinement récupéré puisqu'il a joué sans problème contre Dortmund, puis était titulaire dimanche soir contre l'OM. Mais, après seulement quelques minutes, le numéro 7 du PSG s'est plaint d'un souci à la cheville gauche, et après un court passage sur le bord de terrain, il a repris le match. Cependant, il était clair que Mbappé n'était pas à 100% et à la 32e minute, l'attaquant tricolore a laissé sa place à Gonçalo Ramos, KM7 filant vers les vestiaires avant même que son coéquipier n'entre en jeu. Une attitude qui pouvait faire craindre le pire, même si cela n'a pas empêché le PSG de coller une rouste à l'OM.

🥶 Coup dur pour le PSG !



Kylian Mbappé sort sur blessure à la 30e minute de ce Classique.#PSGOM pic.twitter.com/VSjJ77QeF6 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 24, 2023

Cependant, même s'il n'y a eu aucune communication officielle de la part du Paris Saint-Germain concernant la blessure de sa star, plusieurs signaux permettent de croire que Kylian Mbappé n'est pas sérieusement touché et qu'il pourra prétendre à une place de titulaire dans une semaine lors du match contre Clermont et surtout le 4 octobre prochain en Ligue des champions lors d'un énorme déplacement à Newcastle, les Magpies s'étant imposés 8-0 dimanche contre Sheffield United avec huit buteurs différents.

Pourquoi être rassuré ? C'est d'abord parce que Luis Enrique a donné des nouvelles positives sur l'état de santé de Kylian Mbappé. « Je ne sais pas très précisément ce qu’il en est, mais il a pris un coup qui lui a fait mal. Il a essayé de jouer avec un autre bandage, mais ce n’était pas possible. Je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque. Mais rien de grave, ça va bien », a confié l'entraîneur espagnol du PSG en conférence de presse. Mais une autre scène a rassuré les supporters parisiens, même si elle a été plus discrète.

🤣 On termine la soirée avec cette courageuse tentative d'interview de @ThibaultLeRol auprès de Kylian Mbappé ! #PSGOM pic.twitter.com/8cYfn7qH0o — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 24, 2023

Sur Prime Vidéo, et en toute fin de retransmission, Thibault Le Rol était encore au bord du terrain avec Raï et Jérôme Alonzo alors que le Parc des Princes était désormais totalement vide. En effet, en direct, on a vu Kylian Mbappé apparaître pour une photo prise sur la pelouse du stade parisien. Et visiblement, l'attaquant n'avait pas de béquille ou de protection spécifique à la cheville gauche, le champion du monde 2018 affichant même un grand sourire au moment de faire ce cliché. De quoi penser que ce souci sera rapidement oublié pour celui qui ces dernières saisons ne s'est jamais ménagé, que ce soit avec le PSG ou bien avec l'équipe de France.