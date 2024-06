Mbappé n’est plus seul, le Real menace le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti en mauvais termes avec le président Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé reste en conflit avec le Paris Saint-Germain. Un désaccord financier oppose toujours les deux parties. Une bataille juridique qui pourrait bientôt compter un nouvel acteur, à savoir le Real Madrid.

Ce n’est pas tout à fait terminé entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. En fin de contrat, l’attaquant français s’apprête à rejoindre librement le Real Madrid. Mais les échanges avec le club francilien risquent de se poursuivre pendant un moment. Il sera question du désaccord financier qui les oppose, et qui a incité la direction parisienne à retenir son salaire et sa prime. En cause, ce mystérieux accord passé l’été dernier pour la réintégration du joueur. Autant dire que ses récentes déclarations n’arrangeront rien.

⚽ "Des choses me rendaient malheureux" au Paris Saint-Germain, a déclaré Kylian Mbappé, après la signature de l'attaquant et capitaine de l'équipe de France au Real Madrid #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/3CP2VaJtTj — Agence France-Presse (@afpfr) June 4, 2024

Avant le match amical contre le Luxembourg (3-0) mercredi, Kylian Mbappé, sans le citer, a clairement vidé son sac sur le président Nasser Al-Khelaïfi. De quoi provoquer la colère du Paris Saint-Germain dont une source interne a dénoncé un comportement « irrespectueux » de la part du futur Merengue. Dans ce contexte, les avocats de l’international tricolore n’auront pas la tâche facile. Mais ils pourront néanmoins compter sur une aide extérieure. En effet, le média espagnol Real Madrid Confidencial affirme que la Maison Blanche compte bien soutenir sa recrue.

Le Real prêt à intervenir

Si besoin, le champion d’Espagne serait prêt à attaquer le Paris Saint-Germain en justice pour défendre Kylian Mbappé. Il s’agirait d’une nouvelle déclaration de guerre sachant que les relations entre les deux clubs sont particulièrement tendues depuis plusieurs années. Bien sûr, on n’en est pas encore là. Le Real Madrid attendra sûrement de voir si le Bondynois et les dirigeants parisiens finissent par trouver un terrain d’entente. Dans le cas contraire, le Paris Saint-Germain pourrait s’exposer à une interdiction de recrutement de la part de la FIFA.