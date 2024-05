Mbappé privé de salaire, le PSG interdit de mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Agacé par le départ libre de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré la guerre à son attaquant. Le président du Paris Saint-Germain, qui souhaite obliger le Français à respecter sa promesse faite l’été dernier, a notamment annulé le versement de son salaire pour le mois d’avril. Une mesure qui risque d’aboutir à de lourdes conséquences.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l’histoire se termine très mal. Ce mercredi, le journal L’Equipe nous apprend que Nasser Al-Khelaïfi a annulé le versement du salaire de son attaquant pour le mois d’avril. Le président du club francilien, agacé par son départ libre vers le Real Madrid, a également retenu une prime prévue en février, pour un montant total estimé à 80 millions d’euros.

Il s’agit justement de la somme que le Bondynois comptait laisser au Paris Saint-Germain l’été dernier, lorsqu’il avait dû accepter un sacrifice pour mettre fin à sa mise à l’écart. Depuis, le contexte n’est plus le même et Kylian Mbappé ne semble plus disposé à négocier. Les deux parties ne discutent plus qu’à travers leurs avocats respectifs. Preuve que l’ancien joueur de l’AS Monaco ne fera aucun cadeau à ses dirigeants. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui s’expose à de lourdes sanctions.

Le PSG risque gros

En effet, la presse espagnole suit attentivement ce feuilleton et rappelle un point important dans le règlement de la FIFA. En cas de non-versement de son salaire dans un délai de 30 jours, un joueur peut lancer une mise en demeure afin d’accorder 10 jours supplémentaires à ses supérieurs. Et si l’engagement n’est toujours pas respecté, la FIFA peut alors intervenir avec des amendes, voire une interdiction de recrutement pour une ou deux périodes des transferts. Autant dire qu’une telle punition ferait très mal au Paris Saint-Germain et à son patron Nasser Al-Khelaïfi.