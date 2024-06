Mbappé n'a jamais aimé le PSG, la violente attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. Au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France veut écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

Le PSG va désormais devoir faire sans Kylian Mbappé. Ce dernier s'est officiellement engagé avec le Real Madrid ce lundi. Pour beaucoup de fans et observateurs du club de la capitale, c'est un soulagement. Car si Mbappé aura indéniablement marqué l'histoire du club de la capitale, il n'aura pas toujours été à la hauteur au niveau du comportement. D'ailleurs, de plus en plus de supporters pensent que Mbappé n'aimait pas plus que cela le PSG et qu'il s'est même servi du club pour faire grandir son image. Ce n'est pas Romain Beddouk qui dira le contraire, lui qui a cerné le petit jeu du champion du monde 2018.

Mbappé, les supporters ne sont pas dupes

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur la personnalité de Mbappé. « Cette relation tellement toxique entre Mbappé et le Paris Saint-Germain... On nous a vendu une idylle qui n'était pourtant que chimère. Mbappé s'en va gratuitement. Rien pour le PSG qui lui a tant donné. Mbappé avait dit qu'il ne partirait jamais sans indemnités de transfert. Le PSG lui a trop donné en salaire mais le PSG pensait que c'était un investissement avec un retour, avec soit une Ligue des champions ou un transfert. Je lui reproche d'avoir menti aux fans sur son amour du club. Il s'est servi du PSG pour un storytelling. Il avait moyen de sortir par la grande porte.

Le Real Madrid va lui donner 100 millions d'euros en prime à la signature. Ils auraient pu être pour le PSG. (...) On parle d'un joueur qui a influé sur le directeur sportif et le départ de joueurs importants. Il a fait venir ses amis pour partir un an plus tard. C'est incompréhensible. (...) Kylian Mbappé n’a pas de club de cœur, il n’a que des clubs d’opportunités. Tout ce qui nous a été vendu n’était que du storytelling », a notamment indiqué Romain Beddouk, d'ailleurs amusé par les déclarations d'amour lunaires de Mbappé depuis quelques semaines, à la fois au PSG, au Real Madrid et même à l'AC Milan.