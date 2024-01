Mbappé au Real, le PSG, son entourage et Riolo démentent ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est fait selon Foot Mercato, qui a annoncé l’existence d’un accord entre la star du PSG et le club de la Casa Blanca. Cependant, le club, l'entourage du joueur et plusieurs journalistes démentent cela.

Prolongation au Paris Saint-Germain ou départ vers le Real Madrid, et si Kylian Mbappé avait tranché ? D’après les informations de Santi Aouna, un accord a été trouvé entre le capitaine de l’Equipe de France et le vice-champion d’Espagne en titre dans le cadre d’une signature libre l’été prochain. Un coup de tonnerre sur le marché des transferts, alors que le PSG espérait toujours prolonger Kylian Mbappé et que l’attaquant de 25 ans avait aussi des courtisans en Angleterre, dont Liverpool et Manchester United.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Les prochains jours seront décisifs et confirmeront ou non cette information. Très bien informé dans le dossier Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, Daniel Riolo a logiquement été interrogé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC. Et contre toute attente, le journaliste n’a pas confirmé le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. « Il n’y a rien de fait pour Mbappé. La grosse agitation, ça s’affole de partout, mais vous pouvez rester tranquille, ce n’est pas fait » a lancé le journaliste, pour qui il est prématuré de dire que Kylian Mbappé dispose d’un accord contractuel avec le Real Madrid.

Daniel Riolo dément la signature de Mbappé au Real

L’information est d’autant plus étonnante que dans la journée de dimanche, The Times affirmait que Kylian Mbappé appréciait assez peu que le Real Madrid lui dicte son timing et avait pour le moment refusé les avances du club merengue. Reste maintenant à voir qui aura raison dans ce feuilleton à la résonance mondiale et qui va continuer d’agiter tout le monde jusqu’à l’officialisation d’une prolongation au Paris Saint-Germain ou d’une signature dans un autre club. Chez les supporters du Real Madrid, l’excitation est en tout cas en train de monter, et cela, même si la cote de Kylian Mbappé a baissé dans la capitale espagnole ces derniers mois en raison de nombreuses signatures avortées de l’international tricolore chez les Merengue.

🚨 « Aucun accord autour de l’avenir de Kylian Mbappé » selon son entourage

« Il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian » pic.twitter.com/lXXSmfCecS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 8, 2024

Mais du côté des dirigeants du PSG, on met un brutal coup de frein à toutes ces rumeurs. Répondant à RMC, le club de la capitale a fait savoir qu'à cette heure, leur numéro 7 n'avait rien communiqué à ses actuels employeurs. « Le PSG dit ne pas être au courant de l'existence d'un tel accord. Les dirigeants s'attendaient et s'attendent toujours à avoir la primeur de la décision du meilleur buteur de l'histoire du club », précisent les champions de France. De son côté, Fabrice Hawkins cite lui des sources du clan Mbappé : « Aucun accord autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. »