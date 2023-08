Mbappé ‍: Le Real n’osera pas faire une offre, le PSG prend les paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore loin d'avoir terminé son mercato estival. Le dossier Kylian Mbappé fait encore pas mal parler ces dernières heures dans la capitale.

Kylian Mbappé a fait son grand retour à la compétition ce samedi soir sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1. Le capitaine de l'équipe de France aura même inscrit le seul but du PSG mais aussi totalement changé le visage de son équipe, qui avait du mal à se créer des occasions de but. Si Mbappé est redevenu un joueur quasiment normal au PSG, son futur fait toujours autant parler les fans et observateurs. En effet, il se dit que le Real Madrid pourrait tenter de passer à l'action en cette toute fin de mercato pour rafler la mise. Cependant, au sein de la direction du PSG, on pense que Kylian Mbappé n'ira nulle part...

Mbappé, le PSG se frotte les mains

Selon les informations de Sky Sports, après ses entretiens avec Nasser Al-Khelaifi la semaine passée et son match contre Toulouse ce samedi soir, le Paris Saint-Germain est désormais 100 % convaincu qu'il va rester au PSG cette saison ! Mbappé aurait même pris cet engagement envers la direction du club de la capitale. Toujours selon le média, les champions de France n'attendent pas d'offres du Real Madrid dans les deux prochaines semaines. Une annonce qui vient démentir les affirmations de la presse espagnole, persuadée que le Real Madrid va tenter sa chance une dernière fois à la fin du mois d'août avec une offre de moyenne facture, à 120 ME.

Si aucune offre ne venait à tomber de la part de Florentino Pérez, cela devrait mettre un terme au suspense pour cet été, même sans prolongation de la part du numéro 7 parisien. Sauf surprise donc, Kylian Mbappé sera bien Parisien pour l'ensemble de cette saison. Reste à savoir désormais s'il prolongera ou non son contrat dans la capitale. Le PSG ne perd pas espoir de le convaincre de prolonger quand le Real Madrid lui met la pression pour qu'il parte libre et le récupérer à coup sûr l'été prochain sans avoir à donner le moindre centime à Paris. Encore un peu de patience donc...