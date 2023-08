Mbappé jusqu'en 2026, le PSG réussit l'exploit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé débutera officiellement sa saison 2023-2024 ce samedi soir à Toulouse, une semaine après avoir été mis au placard contre Lorient. Son départ du PSG avant la fin du mercato n'est plus du tout dans l'air, et c'est même une prolongation jusqu'en 2026 qui est dans l'air.

Le Paris Saint-Germain sort d’une semaine totalement délirante, puisqu’en l’espace de quelques jours Nasser Al-Khelaifi a négocié le retour de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique et a finalisé le transfert de Neymar en Arabie Saoudite. Alors que le mercato s’achève dans moins de deux semaines (1er septembre à minuit), et que Luis Campos travaille toujours à renforcer l’effectif du PSG, le cas du champion du monde français suscite toujours l’attention. A ce stade, le numéro 7 parisien n’a pas prolongé son contrat avec les champions de France et le président du Paris Saint-Germain avait été clair, soit il acceptait d’allonger d’une saison son engagement, soit il devait accepter un départ cet été. Mais à en croire plusieurs médias, tout est en passe de changer rapidement, Mbappé et Al-Khelaifi ayant décidé de négocier.

Marco Contero, journaliste pour TMW et Rai Sport, le révèle sans détour, un renversement de situation est désormais très proche concernant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Il y a à présent une offre de renouvellement jusqu'en 2026 avec le PSG sur la table, une offre que la star française songe à signer. Le Real Madrid est en attente de développement. Pour autant, une signature (avec clause libératoire) n'exclurait pas un transfert en 2024 », précise Marco Contero, qui ajoute que le champion du monde 2018 serait prêt à accepter cette prolongation de deux ans avec la possibilité de partir dans une saison. Un deal gagnant-gagnant qui pourrait éviter une nouvelle embrouille en 2024.

Dominique Sévérac, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain au quotidien, confirme qu'il y a de la prolongation dans l'air pour Kylian Mbappé. « Prolonger est une option possible, même si elle n’est pas immédiate, sauf grosse surprise. Mais il ne l’exclut pas. Même s’il n’a jamais promis de partir en échange d’un transfert, donc contre un chèque forcément énorme et bénéfique pour son club, il connaît le risque de s’en aller libre pour son image. Les fans aiment bien qu’une forme de compensation s’accompagne d’un départ », précise le journaliste du quotidien francilien, qui confirme que l'ambiance s'est nettement améliorée entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé alors que la guerre était totale entre les deux parties il y a encore deux semaines.