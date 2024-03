Mbappé jure fidélité au PSG jusqu'en juin

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait le travail en Ligue des champions cette semaine pour rejoindre les quarts de finale de la compétition. Kylian Mbappé est plus motivé que jamais pour terminer comme il faut son aventure dans la capitale.

Kylian Mbappé a fait taire les mauvaises langues face à la Real Sociedad mardi soir dernier. Le crack de 25 ans a planté un doublé et réalisé une très belle prestation collective. De quoi répondre à ceux qui ne le pensaient plus investi dans le projet du PSG. Malgré quelques problèmes de comportement, Mbappé satisfait beaucoup de monde chez les champions de France. Comme il l'a aussi rappelé en interview d'après-match, aucun problème n'existerait entre lui et Luis Enrique. Le désir de Kylian Mbappé est bien de finir son aventure au PSG de la meilleure des manières. En plus, le joueur n'a jamais été aussi confiant si l'on en croit ses propres dires.

Mbappé, le PSG peut souffler

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

Lors d'une interview accordée à la chaine YouTube du PSG, Kylian Mbappé s'est en effet lâché sur ses ambitions avec le club de la capitale et sa vision des choses pour la fin de saison. « On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après deux années où nous avons échoué en huitième. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe. On en veut plus. Que ce soit moi, ou l’équipe. Tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qu’il va se passer, on va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu’on doit faire », a notamment indiqué le champion du monde 2018, qui va donc en rassurer plus d'un sur sa mentalité avec cette sortie bien sentie. Dès ce dimanche face au Stade de Reims, Kylian Mbappé pourrait enchainer et de nouveau assumer son statut. En fin de semaine prochaine, le PSG connaitra ensuite son prochain adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions.