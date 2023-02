Mbappé face au Bayern, le plan secret du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Véritable sprinteur sur un terrain, Kylian Mbappé met le paquet pour revenir à temps pour le match face au Bayern Munich. Les chances sont minces, mais pas impossibles avec les énormes efforts effectués pour aider le PSG à briller en Europe.

Dans un peu plus de quatre jours, le PSG accueillera le Bayern Munich pour un rendez-vous toujours aussi attendu, les matchs couperets suscitant toujours un énorme engouement chez les amateurs de football. Pour Paris, il n’est pas certain que les dirigeants franciliens soient impatients de voir ce match arriver. En effet, il y a Lionel Messi qui est désormais à ranger dans la case des incertains après son pépin physique contracté contre l’OM. Mais c’est bien évidemment la situation de Kylian Mbappé qui inquiète le PSG, qui avait annoncé une absence de trois semaines pour son international français. Autant dire qu’une présence contre le Bayern semblait impossible à imaginer. Mais le sprint est lancé et l’ancien monégasque fait tout pour rattraper son retard et être inscrit sur la feuille de match face au champion d’Allemagne.

Mbappé squatte le Camp des Loges

Selon Le Parisien, l’espoir est toujours là au sein du staff parisien. Celui de voir sa blessure être suffisamment résorbée pour lui permettre de s’asseoir sur le banc de touche. Depuis sa blessure contre Montpellier, Mbappé met le turbo au Camp des Loges et squatte le centre d’entrainement pour essayer de grappiller la moindre journée supplémentaire. Visiblement, le protocole mis en place avec le Docteur Christophe Baudot porte ses fruits puisque le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde est en avance sur le timing annoncé par le PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Résultat, Mbappé et le staff médical se donnent trois jours pour effectuer une nouvelle évaluation, et un test sera effectué lundi, à la veille du match, pour savoir si le muscle est suffisamment résorbé pour tenter un entraînement complet. Même si la prudence est de mise, le pari reste risqué car en cas de rechute, ce sera certainement le match retour qui serait compromis. En plus de tous les matchs manqués entre temps. Il va donc falloir jouer sur l’envie de reprendre au plus vite et les capacités de récupération de l’attaquant parisien pour trouver la bonne formule. En tout cas, même en cas de feu vert médical, une titularisation contre le Bayern est exclue pour des raisons évidentes de sollicitations trop importantes et de manque de rythme.

Mbappé joker en cas de scénario catastrophe

Une décision hybride pourrait donc être prise par Christophe Galtier, en accord avec le joueur et le staff médical. Il s’agirait de prendre Mbappé sur la feuille de match et de le mettre sur le banc des remplaçants au Parc des Princes. L’entrée en jeu du numéro 7 du PSG dépendrait alors du scénario de la rencontre. Si Paris est dans le coup et conserve ses chances de qualification, Mbappé serait encore protégé pour revenir en pleine forme en vue du match retour. Si la situation devenait chaude, l’entrée du Kid de Bondy servirait d’électrochoc pour sauver les meubles. Car tout le monde le sait à Paris, la saison est tout de même suspendue aux performances en Ligue des Champions. Et pour être efficace dans cette épreuve, il vaut mieux un Kylian Mbappé en bonne forme afin d’aider le PSG à passer l’écueil bavarois.