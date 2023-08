Mbappé face à l'Emir du Qatar, le PSG proche de craquer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le mercato est arrivé dans sa dernière ligne droite et le PSG n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec Kylian Mbappé. Le joueur parisien a la main sur le dossier, mais l'Emir du Qatar peut s'inviter à la table des négociations et cela est capable de renverser totalement la situation alors que les discussions sont totalement à l'arrêt.

Le plan se déroule sans accroc pour Kylian Mbappé au PSG. Le joueur parisien a négocié une superbe prolongation de contrat sur le plan financier en 2022 sans activer la troisième année en option. Cette saison 2023-2024 s'annonce comme sa dernière parisienne avant de rejoindre le Real Madrid l'été prochain normalement. Le PSG ne veut pas le laisser partir gratuitement, mais semble bloqué dans le dossier. Les menaces de Nasser Al Khelaifi sont sans effet. Malgré l'ultimatum du 31 juillet et la tournée au Japon annulée pour le joueur, Mbappé reste campé sur ses positions et rien n'indique que le numéro 7 parisien changera d'attitude d'ici au 1er septembre, date de la fin du mercato.

Une saison blanche pour Mbappé, l'Emir peut le décider

Le PSG et son président sont impuissants, mais on se dit que le dossier peut encore évoluer grâce à une pression venant d'encore plus haut. L'Emir du Qatar reste le propriétaire du club et un interlocuteur privilégié des stars parisiennes. Il est la dernière personne au PSG à pouvoir raisonner Kylian Mbappé, par une voie positive ou négative. Rolland Courbis le voit bien durcir les sanctions contre l'attaquant français. Alors que tous les observateurs rient à la simple idée de voir Mbappé être mis au placard toute la saison, le consultant de RMC pense qu'une telle punition sera possible si l'Emir entre en jeu et hausse le ton comme il sait le faire, notamment sur le plan diplomatique, lorsque les choses ne vont pas dans le sens souhaité par le Qatar.

Pour l'ancien joueur et entraîneur, Tamim ben Hamad Al Thani est désormais le seul en mesure d'éviter un fiasco entre le PSG et son meilleur buteur historique. « C’est quand même risqué, imaginons que l’Émir pète un boulon en disant justement : « Attends, tu t’es servi de nous et de nos possibilités financières, mais aussi de nos obligations compte tenu du grand joueur que tu es de t’avoir avec le PSG pour la coupe du monde. Et, tu nous annonces cela comme nouvelle ?! ». A la limite, s’il dit qu’il va réfléchir et qu’il attend de voir le recrutement, mais déjà aussi tôt nous annoncer une aussi mauvaise nouvelle. Je me gratte la tête et je me dis tu t’imagines si l’Emir pète un plomb. Tu as le salaire le plus élevé de la planète tous sports confondus. Et si l’Emir lui dit « Maintenant, tu vas t’apercevoir que nous avons vraiment des possibilités financières illimitées parce qu’on s’en fout de 200, 300 ou 500 millions, on va avoir le plaisir de te mettre sur le banc pendant toute la saison ». Si j’étais à la place de l’Emir, je ferais cela pour l’empêcher de partir gratuitement », a-t-il analysé dans l'After Foot. Une telle option serait un véritable cataclysme dans le football mondial.

Ne pas voir Kylian Mbappé de la saison serait pénalisant sportivement pour le PSG mais ce serait aussi une sacrée marque d'autorité venant du club parisien. Reste aussi à connaître la réaction de celui qui est bien conscient que dans une saison qui s'achèvera par l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris il serait totalement fou de se résoudre à être dans les tribunes du Parc des Princes. Avide de titres et de trophées, collectifs et personnels, Mbappé va désormais devoir trancher dans le vif, et Tamim ben Hamad Al Thani pourrait l'inciter à le faire encore plus vite que prévu.