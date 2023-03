Mbappé et Messi s'unissent pour nettoyer le PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La cuisante élimination du PSG à Munich met en péril l'avenir du trio MNM. Néanmoins, si Messi n'a pas encore prolongé, il pourrait changer d'avis avec un projet sportif plus cohérent. Les mêmes aspirations que son coéquipier Kylian Mbappé.

Munich a t-il été le terminus des ambitions européennes de Lionel Messi au PSG ? On peut le penser vu que le génie argentin n'a pas encore prolongé son contrat à Paris. De plus, le club parisien serait tenté de s'en séparer après les deux tristes copies proposées par la Pulga face au Bayern. Et ce un après les deux matchs manqués face au Real Madrid à ce même stade de la compétition l'an dernier. Les rumeurs vont bon train concernant la future destination de Messi. On parle du FC Barcelone, de l'Argentine, de la MLS notamment. Personne ou presque n'évoque une possible poursuite de l'aventure au PSG. Pourtant, la Pulga elle-même ne l'écarte pas.

Un PSG compétitif, le rêve de Mbappé...et Messi

C'est ce que révèle le site espagnol Don Balon. Si le PSG lui propose un contrat intéressant, Lionel Messi envisage de prolonger dans la capitale française. Néanmoins, cette possibilité n'est pas liée qu'à des contraintes financières ou contractuelles. En effet, l'Argentin réclame une équipe parisienne enfin à même de concurrencer les grosses écuries européennes dans la quête du titre en Ligue des champions. Sur ce point-là, Leo Messi fait front avec son coéquipier Kylian Mbappé, qui a parfois été présenté comme son rival dans le domaine du leadership de l'équipe, ce qui ne serait visiblement pas le cas, ou du moins plus le cas.

Selon Don Balon, les deux hommes veulent les mêmes changements de la part de leur président, Nasser Al-Khelaifi : il faut enfin un vrai effectif de qualité, un entraîneur de caractère et un projet gagnant. Les trois conditions nécessaires pour éviter une nouvelle déconvenue, semblable à celle vécue en Bavière mercredi, et pour espérer ramener la C1 au PSG le plus rapidement possible. Car c'est la grande claque de cette semaine à Paris, les joueurs ne sont pas surpris de prendre la porte contre la machine qu'est le club allemand. Comme Mbappé, Messi estime qu'il n'y avait pas grand chose de plus à tirer de cette équipe en raison d'un mercato qui n'a pas été réussi, et qui a empêché le PSG de réellement faire partie des candidats au titre européen. Et vu les montants dépensés ces dernières années par le club de la capitale, c'est tout de même un comble de voir que Lionel Messi et Kylian Mbappé avaient du mal à croire leur équipe capable de tout rafler cette saison.