Mbappé et Messi, la farce argentine ne détruirera pas le PSG

Par Claude Dautel

Tandis que Kylian Mbappé a déjà repris l'entraînement avec le PSG, Lionel Messi attendra la semaine prochaine pour revenir en France. L'entraîneur parisien n'a aucune crainte concernant la relation entre les deux joueurs.

Christophe Galtier, que l'on a vu plusieurs fois au Qatar pendant le Mondial 2022, savait que la finale entre la France et l'Argentine allait faire le bonheur d'une de ses stars, et le malheur de l'autre. Mais le technicien parisien ne se doutait pas qu'après le sacre de l'Albiceleste, un nouveau problème allait se poser, plusieurs joueurs argentins, dont Emiliano Martinez, et des supporters des nouveaux champions du monde, s'en prenant directement à Kylian Mbappé. D'autant plus que jamais le septuple Ballon d'Or n'a calmé son gardien de but, dont l'attitude a été remise en cause par de très nombreux anciens joueurs. La semaine prochaine, Lionel Messi et Kylian Mbappé vont donc se croiser dans le vestiaire parisien, et Christophe Galtier n'a visiblement aucune crainte sur un possible problème à venir.

Le PSG ne commente pas l'attitude de l'Argentine

🎙 Christophe Galtier : « J'ai échangé régulièrement avec les mondialistes durant la compétition » #PSGRCSA I #PSGLive pic.twitter.com/ucdxbB3vKn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 27, 2022

A la veille de PSG-Strasbourg, le coach de Paris a été interrogé sur cet éventuel souci majeur, et Christophe Galtier n'a pas tapé en touche. « Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre une Coupe du Monde, cela appartient aux Argentins, et je n'ai pas à gérer le cas du gardien du but. J'ai vu Kylian et Leo se prendre la main à l'issue de la finale, et je sais qu’il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs. Il y a eu une attitude exemplaire de Kylian, j'ai vu Kylian féliciter Leo et l'entraîneur argentin. Ce n'est pas Leo Messi qui a chambré, donc on doit le laisser en dehors de ça. Il n'y a aucune raison de tout mélanger, je n'ai pas à commenter la réaction du gardien. Kylian Mbappé a eu une très bonne attitude. Il a fait preuve de beaucoup de classe en allant féliciter Leo après la fin du match. C'est bien pour le club et l'équipe », a commenté l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pas du tout inquiet par cette éventuelle séquelle de la finale du Mondial 2022 gagnée par l'Argentine face à la France.