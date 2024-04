Mbappé et Luis Enrique, le torchon brûle au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis l'annonce de son départ l'été prochain, Kylian Mbappé connaît une relation plus tendue avec Luis Enrique. Les épisodes de frustration du joueur, à Monaco puis à Marseille, mettent mal à l'aise le vestiaire du PSG.

Le divorce Kylian Mbappé-PSG va t-il se réaliser avec brutalité ? Si on ignore encore le bilan sportif des Parisiens et de Kylian Mbappé cette saison, on est parti vers un fiasco sur le plan affectif. Mbappé s'oppose de plus en plus aux décisions de son entraîneur Luis Enrique. L'Espagnol a nettement diminué le temps de jeu de son joueur, le faisant sortir prématurément et le mettant parfois sur le banc au coup d'envoi. Une situation impensable avant l'annonce de son départ cet été. Mbappé le vit mal et n'hésite pas à protester devant le monde entier : départ en tribunes à Monaco, post mystérieux sur Instagram après le clasico dimanche dernier entre autres.

Mbappé irrespectueux, ses coéquipiers abasourdis !

Son attitude déplaît aux supporters parisiens, lesquels n'ont pas hésité à le siffler légèrement face à Rennes mercredi soir. Mais, selon Fichajes, l'agacement touche aussi le vestiaire du PSG. Le média espagnol indique que les coéquipiers parisiens de Mbappé étaient globalement « abasourdis » par son comportement à Monaco, estimant anormal qu'il ne vienne pas s'asseoir sur le banc en seconde période et qu'il parte se doucher dès qu'il a appris qu'il étair remplacé. Ils estiment que c'est « un manque de respect » pour Luis Enrique mais aussi pour eux.

Kylian Mbappé polariza al vestuario del PSG en sus últimos meses.https://t.co/XMq6bCQmos — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) April 5, 2024

Cela ne s'est pas arrangé après le classique de dimanche à Marseille. Mbappé a protesté contre son remplacement alors même que son entraîneur l'avait rappelé à l'ordre en compagnie d'Hakimi concernant les polémiques liées au temps de jeu. Selon plusieurs sources en interne, la nouvelle sortie médiatique de Mbappé met le vestiaire parisien dans une situation de tension extrême. Pas le meilleur moyen pour le PSG de préparer son quart de finale de Ligue des champions et pour Mbappé de quitter le club parisien par la grande porte cet été.