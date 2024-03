Mbappé et le PSG, Luis Enrique en a vraiment marre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Face au Stade de Reims ce dimanche, Kylian Mbappé était remplaçant. Luis Enrique n'a pas vraiment voulu s'étaler sur le sujet devant la presse à l'issue de la rencontre.

Le PSG peine à enchainer depuis quelques semaines en Ligue 1. Il faut dire que les champions de France ont déjà une avance énorme en tête du championnat et ont plus de mal à trouver la motivation nécessaire. Pour ne rien arranger pour eux, la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions a aussi laissé des traces physiques. Luis Enrique savait donc que la réception du Stade de Reims ce dimanche à 13h avait tout du piège. Et cela n'a pas manqué avec un score final de 2 buts partout. L'Espagnol avait décidé de se passer des services de Kylian Mbappé, lui qui n'est rentré qu'à la 72e minute. Au sortir de ce match nul, Luis Enrique n'a pas voulu trop se mouiller sur ce nouveau statut donné à Kylian Mbappé.

Luis Enrique lassé par la situation

Luis Enrique : « Nous n'avons plus l'intention de perdre des points »#PSGSDR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 10, 2024

Au micro de Prime Video, l'ancien du FC Barcelone a en effet indiqué sèchement : « Si c'est son nouveau rôle en Ligue 1 ? Je ne souhaite que le meilleur à Kylian Mbappé pour le futur et le présent. C'est un joueur incroyable et une personne encore plus incroyable, je ne lui souhaite que le meilleur du meilleur. C'est clair ? Ce n'était pas votre question ? Ok, mais c'est ma réponse. C'est comme ça que cela fonctionne ». Luis Enrique ne veut donc pas être dérangé plus longtemps concernant Kylian Mbappé, alors qu'il a déjà indiqué plusieurs fois qu'il devait préparer le futur sans le joyau du PSG, qui partira vraisemblablement au Real Madrid l'été prochain. En Ligue des champions cependant, la place et le statut de Mbappé ne devraient pas être menacés. Une formule qui est pour le moment payante même si le PSG va devoir rapidement retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1.