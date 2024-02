Mbappé et le PSG c'est fini, Daniel Riolo brise le suspense

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La décision de Kylian Mbappé est attendue d’un jour à l’autre. Prolongation au PSG ou départ vers le Real Madrid, une tendance assez nette commence à se dessiner en ce début du mois de février.

Marca en fait de nouveau un papier dans son édition du jour : Kylian Mbappé doit parler. Après « un mois de trêve » en janvier durant lequel la star du PSG est restée muette, une déclaration publique du capitaine de l’Equipe de France est attendue dans le courant du mois de février. Les dirigeants du Real Madrid attendent avec impatience d’autant plus que désormais, la tendance est clairement à un départ du Paris Saint-Germain et à une signature dans la capitale espagnole. Toujours bien renseigné sur le dossier, Daniel Riolo a lâché un indice déterminant à ce sujet dans l’After Foot sur RMC. Pour le journaliste, il est en effet de plus en plus probable que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en tant que joueur libre et s’engage en faveur du Real Madrid à la fin de la saison même si pour plus de détails, il faudra attendre l’émission de jeudi soir.

PSG ou Madrid, Mbappé va parler dans les prochains jours ! https://t.co/uOmo6f74Sg — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2024

« Puisque l’on parlait du PSG tout à l’heure, ma boule de cristal me dit que… cette fois, il part. Un ressenti ou des informations ? C’est toujours un mélange car le mercato, c’est très délicat. Même si tu as en face de toi, tu as le mec qui te dit que c’est fait, il peut toujours se passer quelque chose. (Rires) non, je ne parlais pas d’Ekitike. Je parle de la vedette qui je le maintiens, contrairement à ce que l’on pense, n’aime pas sa position sur le terrain, ça ne lui fait pas plaisir même si je pense que ça n’a pas de lien (avec son départ » a fait savoir Daniel Riolo tandis que son collègue Gilbert Brisbois a promis plus d’informations ce jeudi soir sur le feuilleton Kylian Mbappé, dont l’avenir semble doucement s’écrire au Real Madrid. Mais tant que le joueur n’a pas publiquement pris la parole, nul doute qu’en interne, l’état-major du Paris Saint-Germain va continuer à se battre pour la prolongation de « KM7 ». En tout cas, la tendance à un départ ne cesse de se confirmer, alors que dans la presse espagnole, on évoque désormais une annonce certaine pour le mois de février, maintenant que le mercato se termine et que la Ligue des Champions va reprendre ses droits.