Mbappé et le PSG, Benzema se lâche

Par Eric Bethsy

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Karim Benzema aurait préféré un autre adversaire en huitième de finale. D’autant que l’attaquant du Real Madrid est devenu proche du Parisien Kylian Mbappé.

Au vu de la forme du Real Madrid depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas hérité d’un bon tirage pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais de l’autre côté, les Merengue ne sont pas non plus ravis d’affronter les Parisiens. Les coéquipiers de Karim Benzema savent qu’ils auront affaire à une équipe pleine de talent et totalement imprévisible.

"Madrid ça représente tout : je suis devenu un homme ici"



Son statut au Real, la déception du Ballon d’Or, le choc face au PSG : dans la 1ere partie de son entretien exclusif avec @FredCalenge, @Benzema se livre sans filtre



RDV ce dimanche, à 11h pour cette itw IMMANQUABLE 🔥 pic.twitter.com/WyhuXAiLkS — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 22, 2022

« Un match excitant ? Bah ça approche, c’est un match de Ligue des Champions. On sait que les matches de Ligue des Champions c’est toujours compliqué. On aurait aimé toucher un autre adversaire. Malheureusement on touche le PSG, a regretté le Français, pas non plus ravi d’affronter son coéquipier en sélection Kylian Mbappé. C’est plus spécial parce qu'on s'aime bien, parce que plein de choses, c’est sûr. Mais oui, ça va être spécial. Et voilà ça va être un bon match. »

Benzema aurait aimé éviter le PSG et Mbappé

Déjà interrogé sur ce huitième de finale la semaine dernière, Karim Benzema regrettait ce tirage au sort. Tout en affichant sa confiance et son ambition. « Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes, confiait le Merengue à France Football. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris mais il n'y a pas de peur. C'est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout. (…) On va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner. » Comme le PSG, le Real Madrid vivrait très mal une élimination à ce stade de la compétition.