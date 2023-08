Mbappé doit parler, Madrid et le PSG sont d'accord

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf grosse surprise, Kylian Mbappé va rester à l'écart du groupe de Luis Enrique ce lundi au centre d'entraînement du PSG, confirmant ainsi la volonté de Nasser Al-Khelaifi d'aller au bout de son bras de fer avec le numéro 7 parisien. Désormais, il faut savoir ce que va faire Madrid d'ici le 1er septembre.

Après avoir été mis à l’écart de la tournée parisienne en Asie, Kylian Mbappé va rester dans le loft et ne sera donc pas samedi soir dans l’effectif du nouvel entraîneur du PSG pour le premier match de la saison de Ligue 1 contre Lorient au Parc des Princes. L’attaquant vedette et son président ne se parlent plus, et le dossier est totalement à l’arrêt ou presque. Déterminé à rejoindre le Real Madrid dans un an, quand il sera libre, le champion du monde 2018 refuse toutes les offres du PSG, y compris la dernière qui était de prolonger avec une clause qui lui permettait de signer où il le voulait en 2024. Pour Nasser Al-Khelaifi, tout cela est insupportable et le patron qatari des champions de France est dorénavant prêt à laisser Mbappé au placard pendant une saison. Et comme le joueur de 24 ans n’en démord pas, c’est du côté du Real Madrid que les regards se tournent et ces dernières heures, les choses évoluent.

Mbappé pour 200 millions à Madrid, c'est possible

Ce lundi, Florentino Perez a les idées claires, si le meilleur buteur de l’histoire du PSG veut venir dès cet été à Santiago-Bernabeu, il doit le dire publiquement. Selon L'Equipe, c'est la condition impérative mise par le patron madrilène pour enfin déclencher des négociations avec le Paris Saint-Germain. Sauf que si Mbappé fait part de son intention de signer dès ce mois d'août 2023 à Madrid, il perdra sa clause de fidélité de 80 millions d'euros que Paris doit lui régler s'il est toujours au club le 1er septembre. A en croire Loïc Tanzi et Damien Degorre, les deux journalistes en charge du dossier pour le compte du quotidien sportif, le Real Madrid est désormais prêt à passer à l'action si Kylian Mbappé sort de son mutisme et annonce à la France entière qu'il souhaite quitter le PSG pour s'engager avec Madrid. Si c'est le cas, alors les Merengue vont proposer jusqu'à 200 millions au Paris Saint-Germain afin de finaliser le transfert de la star tricolore, laquelle n'a plus qu'un an de contrat avec le club où il était arrivé en 2017 pour 180 millions d'euros. Une opération gagnant-gagnant pour le PSG et Mbappé.

Cependant, rien n'indique que Kylian Mbappé est décidé de faire ce pas en avant qui pourrait tout débloquer. Le joueur aux 212 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain répète à qui veut l'entendre qu'il souhaite jouer au PSG pour sa dernière année de contrat, se disant même « très heureux » de pouvoir le faire. Des propos que Nasser Al-Khelaifi ne croit pas, et son entourage le laisse entendre, le président qatari n'a jamais semblé aussi déterminé qu'actuellement. Plus rien ne va changer et Paris sera inflexible, préférant se passer pendant toute une saison d'un joueur payé 75 millions d'euros par an.

« Le club ne change pas de stratégie et ne se projette qu'avec des joueurs qui s'engagent pour l'institution et le collectif », a précisé une source interne aux champions de France à moins d'une semaine de la reprise de la saison de Ligue 1. Bien évidemment, à l'heure de la rentrée des classes au Paris Saint-Germain, tout va être scruté à la loupe, mais sauf si Kylian Mbappé sort du silence, on voit mal comment ce feuilleton de l'été va pouvoir bien se finir. Tout cela alors que l'été prochain, la France jouera l'Euro 2024 en Allemagne, puis visera une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris, deux titres dont le vice-champion du monde 2022 rêve.