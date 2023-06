Mbappé c'est 200 millions et vite, l'Emir menace Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation dans le dossier Mbappé commence à sérieusement se tendre. Tandis que le crack parisien a répété qu'il avait l'intention de jouer pour le PSG la saison prochaine, l'Emir du Qatar pousse Nasser Al-Khelaifi à le vendre au Real Madrid s'il refuse de prolonger.

Ce n’est pas un bras de fer, mais cela commence à y ressembler. Lié encore un an avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. L'attaquant a également prévenu qu’il respectera son contrat et qu’il sera donc en Ligue 1 jusqu’en juin 2024. Ensuite, il sera libre et signera où il le souhaite c'est-à-dire au Real Madrid. Mais, il s’agit du scénario vu du côté de celui qui a marqué 54 buts cette saison. Du côté de ses employeurs, l’Emir du Qatar ne laisse plus le choix à Nasser Al-Khelaifi, si Mbappé ne prolonge pas cet été, alors il doit être transféré.

Mbappé a le PSG à ses pieds

Et, l'affaire doit vite se régler, prévient Laurent Perrin, journaliste du Parisien qui avait été le premier à révéler il y a un an que le champion du monde 2018 allait rester à Paris. Le média francilien précise que même si des réunions ont eu lieu entre le PSG et Fayza Lamari, la maman et représentante de Kylian, la situation est à l’arrêt total, le souhait répété par NAK étant que le joueur se positionne rapidement afin de ne pas trop perdre de temps à l'entame d'un mercato qui pour l'instant est totalement à l'arrêt malgré les rumeurs. Avec ou sans Mbappé, il est évident que Paris n'aura pas le même appétit sur le marché des transferts et n'aura surtout pas le même budget.

Face à cela, Kylian Mbappé est évidemment en position de force, puisque lui seul peut accepter de prolonger au Paris Saint-Germain, mais il est également le seul à pouvoir décider ce qu'il fera la saison prochaine. Quoique dise Doha, il est impossible de forcer le crack français à rejoindre le Real Madrid contre un transfert payant cet été, l'attaquant de 24 ans ayant toutes les cartes dans les mains avec la perspective d'une énorme prime à la signature s'il quitte libre le PSG en 2024. Le Parisien précise que pour l'instant, Florentino Perez n'a pas officiellement ouvert les discussions avec son homologue parisien et regarde ce feuilleton avec délectation, lui qui s'était senti humilié par le revirement de l'an dernier. Cependant, l'émir du Qatar prépare déjà la facture. « À Doha, on n’imagine pas vendre le meilleur joueur du monde pour moins de 200 millions d’euros », prévient Laurent Perrin. Mais, là aussi, c'est le club espagnol qui fait la loi, Madrid pouvant prendre le risque d'attendre 2024 pour s'offrir Kylian Mbappé. Préparez le pop-corn, le feuilleton Mbappé ne fait que commencer.