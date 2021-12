Mbappé brise le silence, énorme espoir pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Plutôt discret dans les médias étant données les grosses attentes sur son avenir, Kylian Mbappé s’est néanmoins longuement confié dans Paris Match cette semaine.

Le magazine fait la part belle à l’univers de l’attaquant du Paris SG, de son enfance à sa carrière, de ses débuts à ses derniers succès et sa BD récemment sortie. Dans le long entretien qui en a découlé, le seul dossier tabou a été celui de son avenir sportif, et son possible départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. C’est son voeu affiché il y a quelques temps dans les médias, mais avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, évoquer ce désir serait très mal venu. Surtout que bien évidemment, absolument rien n’est signé en ce sens, même si les contacts doivent exister. Ils sont aussi en cours avec le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours de le prolonger.

PSG, Real, Mbappé garde les options ouvertes

Un souhait qui n’est pas encore à jeter aux oubliettes, car avec une prudence toute mesurée, Kylian Mbappé a rappelé qu’il pouvait parfois se passer beaucoup de choses dans le monde du football en peu de temps. Ce n’est pas le Paris SG qui dira le contraire, alors qu’il a par exemple réussi à faire signer Lionel Messi en quelques jours alors que l’Argentin devait prolonger au FC Barcelone sans discussion possible. Alors, Kylian Mbappé déjà au Real Madrid, c’est beaucoup trop tôt pour le dire et des rebondissements sont toujours possibles.

« Passer de jeune espoir à pro, de l'AS Monaco au PSG, c’était logique. Mais à présent qu’on parle de carrière, il peut y avoir de la place pour l’imprévu. Se faire plaisir, créer la surprise, c’est aussi la beauté du sport. Des choses peuvent arriver qui changent vos plans : il est impossible de prédire ce que je ferai dans les 20 prochaines années », a ainsi expliqué l’attaquant de l’équipe de France, qui préfère clairement se garder toutes les options sur la table.

Le PSG appréciera certainement d’avoir encore sa chance, et n’hésite pas à miser dessus, comme avec ses offres régulièrement renouvelées et rehaussées pour des montants toujours plus importants. De quoi faire craquer Mbappé, pour qui parler d’argent n’est pas tabou, et compte aussi dans sa décision. « C’est l’expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l’argent, même si, comme je l’ai dit, c’est important, parce qu’on a des familles à mettre à l’abri », a tout de même rappelé Kylian Mbappé, qui sait toutefois qu’il ne devrait pas être dans le besoin, qu’il prolonge au PSG ou qu’il signe au Real Madrid.