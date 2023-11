Mbappé Ballon d'Or 2024, Leao l'a ridiculisé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Kylian Mbappé est totalement passé à côté de son match contre l’AC Milan en Ligue des Champions. Au lendemain de la défaite parisienne, les critiques pleuvent à l’égard du capitaine de la France.

Deux semaines après avoir remporté son duel à distance avec Rafael Leao lors du match aller au Parc des Princes, Kylian Mbappé s’est fait voler la vedette par l’international portugais de l’AC Milan ce mardi soir à San Siro. Au contraire de Leao, décisif et virevoltant, Mbappé a tout raté ou presque. Malgré un match très moyen voire mauvais, le capitaine de l’Equipe de France s’est procuré deux grosses occasions mais n’a pas réussi à se montrer efficace, ce qui aurait à coup sûr changé le cours du match et le score final. Kylian Mbappé a déçu dans une très grosse affiche de Ligue des Champions et sa performance n’est pas du tout en adéquation avec son statut selon Walid Acherchour, qui a égratigné l’attaquant du PSG dans Le Club des 5.

⌛️ Les Parisiens s'inclinent à San Siro face à l'AC Milan.



🔜 Prochain rendez-vous en @ChampionsLeague contre Newcastle au Parc des Princes (28 novembre).#UCL I #ACMPSG pic.twitter.com/2KqM5qzPeW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 7, 2023

« Kylian Mbappé aspire au fait de ramener le PSG très loin en Ligue des Champions et d’être le meilleur joueur du monde. Si on a une exigence par rapport au standing qu’il a et qu’il a acquis, on ne peut pas se satisfaire de ce type de performance comme face à l’AC Milan. Leao a été meilleur que lui. Normalement, Kylian Mbappé doit faire le match que Rafael Leao a fait. Mbappé est bien meilleur que Leao et il est payé bien plus cher que Leao parce que c’est le meilleur joueur du monde mais contre Milan, je n’ai pas vu le meilleur joueur du monde ni contre Newcastle et on est là pour le dire » a pesté Walid Acherchour, très sévère à l’égard de Kylian Mbappé et qui attend beaucoup plus de l’ancien Monégasque.

Kylian Mbappé, une prestation indigne de son statut ?

Constat similaire pour Ludovic Obraniak, pas tendre non plus à l’égard de Kylian Mbappé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. A l’instar de Walid Acherchour, l’ancien milieu offensif de Lille et de la Pologne souligne la différence énorme entre les performances de Rafael Leao et de Kylian Mbappé mardi soir à San Siro. « Tu as l’impression qu’il a perdu cette détermination et cette envie qui le caractérisait. Quand ça chauffe en cuisine, il passe le tablier. Sans déconner, je souffre pour lui de la comparaison avec le match de Rafael Leao. Ce sont deux potentiels Ballon d’Or, deux joueurs qui tiennent leur équipe. Leao quand il sortira du Milan AC il ira très vite dans le top 3 du Ballon d’Or. Dans un match important pour son club, Leao porte son équipe. Kylian Mbappé mardi soir il ne porte pas du tout son équipe. Juste ce soir ? Non car cela fait deux matchs importants (avec Newcastle-PSG) qu’il passe complètement à côté » analyse l’ancien consultant de l’After Foot sur la Chaîne L’Equipe. De toute évidence, Kylian Mbappé a perdu des points mardi soir avec sa prestation ratée et devra vite se rattraper pour faire disparaitre les doutes au sujet de son niveau actuel. Une performance XXL contre Newcastle le 28 novembre prochain aiderait à lui faire regagner du crédit.