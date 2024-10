Mbappé accusé, Stéphane Guy regarde le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé et le PSG se sont retrouvés, via leurs avocats respectifs, pour tenter de régler le fameux dossier à 55ME. Pour Stéphane Guy, tout n'est pas si clair.

Ce n'est pas lui faire injure que de dire que l'ancien journaliste vedette de Canal+ n'aime pas le Qatar, il l'a plusieurs fois dit. Et il en va de même pour le Paris Saint-Germain depuis que Qatar Sports Investments a racheté le club de la capitale. Alors, au moment où la presse suédoise associe le nom de Kylian Mbappé à une supposée plainte pour viol à Stockholm, Stéphane Guy a vidé son sac sur le plateau de L'Equipe du Soir. Ce dernier n'accuse pas directement les dirigeants qataris d'avoir monté un coup tordu à leur ancien joueur, mais il laisse clairement entendre qu'il n'est pas si surpris que cela que cette histoire sorte au moment précis où Mbappé et le PSG s'affrontent pour 55 millions d'euros de salaires et primes impayés.

Le tweet de Mbappé l'interpelle

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Stéphane Guy est revenu sur cette histoire en Suède pour balancer un scud sur les propriétaires du Paris Saint-Germain, notamment après le tweet de Kylian Mbappé qui parlait de fake news et faisait une relation directe entre cette fake news et le passage de son dossier devant la commission paritaire de la LFP. « Cela vient de la part d’un joueur qui de la part de son ancien club a subi des attaques numériques. Il y a trop de barbouzeries associées au Paris Saint-Germain pour que les hypothèses soient exclues à priori. Dans un monde normal, entre des gens normaux, comme le mien, ce sont des choses qui paraissent improbables. Dans ce monde-là, il est très possible (…) Cela fait plusieurs mois que Kylian Mbappé est dans une mauvaise limonade.

On peut débattre de sa part de responsabilité, mais on a totalement perdu celui que j’appelais avec plaisir « le génie français ». Mais là, c'est oublié, il est totalement transparent dans son métier, c’est devenu un footballeur lambda et un piètre communicant. Et son entourage dont on disait qu’il était solide avec sa famille, son avocate, tout vole en éclats. Pas par hasard non plus. Si tout vole en éclats, c’est aussi parce qu’il y a des forces obscures qui ont peut-être intérêt à ce que cela vole en éclats, et qui appuient là où ça fait mal. Là, il a affaire à des gens qui maîtrisent mieux l’obscurité que lui », a lancé le journaliste, visiblement très offensif.