Mbappé a insulté Luis Enrique ‍? Il crie au harcèlement

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG a pris le meilleur sur l'OM au Stade Vélodrome. Encore une fois, Kylian Mbappé fait parler de lui pour une attitude polémique.

Le PSG a frappé fort ce dimanche en battant l'OM à 10 contre 11 pendant plus de la moitié de la rencontre. Deux buts inscrits par Vitinha et Gonçalo Ramos ont fait le bonheur du club de la capitale. Bémol néanmoins, la réaction de Kylian Mbappé lors de sa sortie à l'heure de jeu. Luis Enrique, désireux de voir ses joueurs mieux défendre, n'a pas hésité à le sortir, tout comme Ousmane Dembélé. Lors de sa sortie de la pelouse du Stade Vélodrome, Mbappé a semblé avoir des propos forts envers Luis Enrique. Pour certains internautes, un « fils de p*te » est sorti de sa bouche. Pour les observateurs, si l'attitude de Mbappé est loin d'être classe, elle n'est que le fruit d'une stratégie du PSG visant à pousser à la faute ses propres joueurs. Ce n'est pas Grégory Schneider qui dira le contraire.

Mbappé, le PSG accusé d'aller beaucoup trop loin

Lors d'un papier écrit pour Libération, le journaliste a en effet donné le fond de sa pensée sur cette nouvelle sortie de piste d'un joueur du PSG. Et les mots employés sont forts... « Les mots prêtés à l’attaquant parisien à l’encontre de son entraîneur, dimanche, semblent la conséquence de la feuille de route du PSG, qui consiste à couper les têtes en poussant les stars du club à la faute. Que le «fils de p*te» que d’aucuns ont cru voir sur ses lèvres ait existé ou pas relève à ce stade du détail, le joueur filant au vestiaire avec son coéquipier et ami Ousmane Dembélé en ne passant que brièvement par la case banc de touche avant de poster une photo de lui de dos sur son compte Instagram. Ce n’est pas vous qui me rejetez, c’est moi qui me casse, laisse-t-il entendre. Drôle de situation quand même. Privée à intervalle régulier de terrain depuis qu’elle a annoncé quitter le club parisien à l’issue de son contrat arrivant à terme en juin, la superstar ressent une manière de harcèlement d’autant plus raffinée qu’elle demeure de son point de vue imprévisible », a notamment indiqué Grégory Schneider, qui pense donc le PSG grandement responsable de l'attitude de sa star. Pour autant, Mbappé n'est pas le seul à faire les frais de la politique de Luis Enrique. Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio, ils ne sont pas non plus épargnés par leur statut. Mais là où le débat est lancé, c'est surtout le changement d'attitude du PSG depuis que Mbappé a annoncé son départ, qui lui a soudainement fait perdre du temps de jeu, et donc sur un critère autre que sportif.