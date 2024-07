Mbappé a enfin un grand président, prends ça Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En très grand froid avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé est ravi de poser ses valises au Real Madrid où il peut enfin compter sur un homme fort digne de sa reconnaissance avec Florentino Pérez.

Dans son discours de remerciements au moment d’annoncer son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait cité tout le monde sauf une personne : Nasser Al-Khelaïfi. Une preuve que la saison vécue en 2023-2024 a été très mal vécue par l’attaquant français, mis dans le loft au moment de la tournée en Asie, menacé de ne pas jouer une seule minute, avant de céder des contreparties financières pour pouvoir retrouver le chemin des terrains. Cela ne s’est pas arrangé dans la suite de la saison, quand il a annoncé qu’il ne prolongeait pas et a été immédiatement mis sur le banc de touche par Luis Enrique dans un timing troublant. Et désormais, l’affaire se porte devant les commissions et éventuellement le tribunal pour des salaires impayés.

Mbappé dit ce qu'il pense de Pérez

Une situation pesante et qui explique pourquoi Kylian Mbappé est heureux de tirer un train sur son aventure au PSG, et de se plonger à fond sur son histoire au Real Madrid. Florentino Pérez a donné le ton en expliquant que tout avait été pardonné et en soulignant que l’ancien parisien avait fait de gros efforts pour venir à la Casa Blanca. La réponse n’a pas tardé car sur la chaine officielle du club espagnol, Kylian Mbappé a confié tout le bien qu’il pensait de Florentino Pérez. Et d’en faire tout simplement le meilleur président du monde, pour sa réussite, son calme, sa longévité et sa capacité à toujours faire les bons choix.

« J'avais ce rêve de jouer pour le Real Madrid depuis que je suis enfant. Puis c'est devenu un objectif quand je suis passé professionnel parce que j'ai toujours voulu être ici. Et maintenant, j'ai un autre rêve: être au sommet de l'histoire de ce club, le meilleur du monde. Je veux tout donner pour ce maillot. Florentino Pérez ? C’est une personne très importante pour moi, dès le premier jour, il m'a fait confiance et nous a aidés, moi et ma famille. Cela me va droit au coeur. Je vais tout faire, sur et en dehors du terrain, pour le rendre heureux. Pour moi, il est le meilleur président du monde », a livré Kylian Mbappé, dans un tacle à peine voilé à Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il est en grand froid actuellement.