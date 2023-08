Mbappé ‍: 130 millions ou rien, le Real prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a reçu un nouvel avertissement. Le Qatar, toujours aussi remonté contre son attaquant, envisage de le laisser au placard pendant toute la saison s’il refuse de partir avant la fin du mercato estival. De son côté, le Real laisse entendre qu'il ne fera qu'une offre.

Le bras de fer s’intensifie. Afin de mettre la pression sur Kylian Mbappé et l’obliger à partir cet été, le Paris Saint-Germain prend de nouvelles mesures. L’attaquant français, privé de tournée en Asie, et contraint de s’entraîner avec les lofteurs, a vu son image disparaître de la façade du Parc des Princes. Le gamin de Bondy a aussi appris qu’il n’était pas convié pour le traditionnel media day organisé par la Ligue de Football Professionnel.

Ordem direto do Qatar: Mbappé, se ficar no PSG, não vai jogar nem sequer um minuto. É o cenário de HOJE. Clube francês já aceitou pelo menos duas ofertas pelo atacante, sendo uma delas da Premier League e outra do Al Hilal, mas não houve acordo entre todas as partes — Bruno Andrade (@brunoandrd) August 9, 2023

Kylian Mbappé sera donc, au moins dans un premier temps, écarté de la photo officielle de l’équipe. Autant dire que le Paris Saint-Germain n’envisage pas de l’aligner face à Lorient samedi, pour la reprise de la Ligue 1. Pire encore, le journaliste Bruno Andrade affirme que le Qatar ne compte même pas lui accorder le statut de remplaçant. S’il venait à rester, l’ancien Monégasque n’aurait pas droit à une seule minute de jeu cette saison !

Mbappé va-t-il prendre le risque ?

Une telle décision marquerait les esprits. Reste à savoir si le champion de France en serait capable, y compris lorsque son équipe rencontrera des difficultés dans la saison. Une chose est sûre, c’est que l’entraîneur Luis Enrique ne validerait pas cette mise à l’écart définitive. Le club de la capitale réalise le recrutement nécessaire pour se passer de Kylian Mbappé. Mais le coach espagnol espérait compter sur l’international tricolore. Bien sûr, la menace représente aussi un coup de pression afin d’inciter Kylian Mbappé à partir avant la fin de son contrat en 2024. Le Paris Saint-Germain a déjà accepté une offre d’Al-Hilal et une autre d’un club anglais, sans succès.

La cible du Real Madrid campe sur ses positions et prend le risque de passer une saison blanche avant l’Euro et les Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. La solution doit ainsi venir du club espagnol, qui attend le feu vert du joueur, par le biais d'une prise de position publique, pour entrer officiellement dans la danse. Florentino Pérez la joue donc sereinement, même s'il est bien obligé de prendre un peu d'avance pour un tel transfert. Ainsi, selon Marca, le président du Real Madrid a comme projet de ne faire qu'une seule offre dans la dernière quinzaine du mois d'août. Celle-ci sera de 130 millions d'euros pour le PSG, et ce sera à prendre ou à laisser. Il reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, qui sait bien qu'il sera perdant à tous les coups sauf prolongation de Kylian Mbappé, sera enclin à l'accepter. Le journal espagnol précise qu'il s'agit d'un montant très raisonnable pour un joueur qui sera libre dans un an, et qui pourrait être visiblement mis au placard toute une saison.