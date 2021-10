Mauro Icardi viré, le PSG fait passer un message

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au coeur d’une tempête médiatique qu’il a déclenchée, Mauro Icardi prépare son retour vers l’Italie. Le PSG le pousse dehors, et ne fait même pas semblant.

Sans jouer, Mauro Icardi est le centre de beaucoup d’intérêts actuellement. Sa vie sentimentale pleine de rebondissements fait le buzz sur les réseaux sociaux, puisque sa relation houleuse avec Wanda Nara est déballée devant tout le monde. Et pendant ce temps, l’attaquant argentin ne brille pas, bien au contraire, puisqu’il ne s’entraine même pas avec les joueurs du PSG. Il vient simplement de participer à sa première séance de la semaine ce jeudi. Conscient que le club de la capitale faisait des gros efforts pour lui permettre de recoller les morceaux, Icardi va devoir marquer des points pour espérer regagner une place qu’il a totalement perdue ces dernières semaines. Le finisseur en chef de la saison 2019-2020 parait bien loin, et Leonardo ne croit plus vraiment l’ancien joueur du Barça capable de retrouver son meilleur niveau. Et pourtant, le PSG a déboursé 50 millions d’euros il y a un an pour le faire venir de l’Inter Milan.

Le PSG baisse la facture sous les 40 ME

Mais le vent a tourné assez subitement, et désormais, le Paris SG ne compterait plus vraiment sur lui. Sportivement tout du moins. Car l’idée est de pouvoir récupérer une belle somme d’argent en larguant Mauro Icardi tant que sa valeur marchande a encore une signification. Ainsi, le PSG voudrait se séparer rapidement de l’Argentin, et selon la Gazzetta dello Sport, il a décidé de baisser ses exigences tarifaires pour cela. Une somme inférieure à 40 millions d’euros est désormais nécessaire pour s’offrir l’avant-centre, qui fait rêver deux clubs : la Juventus Turin et le Milan AC. Tottenham est également dans le coup même si Icardi privilégie largement un retour en Série A. Mais en tout cas, tout le monde semble avoir compris que l’avenir de l’époux de Wanda Nara devrait rapidement se situer loin du Parc des Princes. Et les dirigeants du PSG sont prêts à faire des concessions pour faciliter ce départ qui ne chagrinera pas Lionel Messi.