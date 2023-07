Mauro Icardi à Galatasaray, le PSG jubile

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a bouclé le départ d’un indésirable, ce qui est un petit exploit un mois après l’ouverture du marché des transferts.

Après un prêt réussi à Galatasaray, au cours duquel le club parisien payait encore une grande partie de son salaire, Mauro Icardi va s’engager définitivement pour le club turc, annonce L’Equipe. Il s’agit d’un transfert de 10 millions d’euros qui va délester la masse salariale du PSG et représenter une rentrée d’argent non négligeable pour un joueur qui n’a jamais fait partie des plans de Christophe Galtier, et ne retrouvait pas grâce aux yeux de Luis Enrique. Mauro Icardi s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants stambouliotes pour continuer son séjour dans la capitale turque, avec qui il a remporté le championnat de Turquie la saison passée. L’Argentin y a terminé troisième meilleur buteur, avec 22 réalisations.