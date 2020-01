PSG : Mbappé lâche son plan pour gagner le Ballon d'Or 2020

Dans : PSG.

Attaquant à l’appétit hors du commun, Kylian Mbappé débute 2020 avec des ambitions énormes. C’est l’une des clés de sa réussite.

Etre champion du monde à 20 ans, c’est déjà un rêve qu’a accompli le buteur du PSG en Russie en 2018. Mais ce serait mal connaitre l’ancien monégasque que de croire qu’il va s’arrêter en si bon chemin. Après avoir difficilement digéré l’élimination du PSG en Ligue des Champions face à Manchester United la saison passée, dont il se sent en partie responsable, Kylian Mbappé affiche d’énormes objectifs pour 2020. En marge du lancement de son association « Inspired by KM », qui veut aider 98 enfants de Seine-Saint-Denis à accomplir leurs projets personnels, l’international français a livré ses voeux pour l’année qui vient de débuter.

« Mon rêve pour 2020, c’est tout gagner. Je serais fier d'apporter la première Ligue des Champions au PSG. Et de continuer à gagner avec mon pays. Donc la Ligue des Champions, l’Euro et les JO. Ce serait pas mal. Cela semble fou, inaccessible, mais je vais tout faire pour accomplir mes rêves », a prévenu un Kylian Mbappé qui met donc de côté les compétitions nationales, même s’il ne rechignera jamais à ajouter un trophée dans son armoire dédiée. En tout cas, si l’ancien de Bondy parvient à réaliser la plupart de ses objectifs fixés, nul doute qu’il fera un bond vers la récompense individuelle suprême qu’est le Ballon d’Or, classement où il n’a pour le moment jamais figuré sur le podium. En tout cas, ce ne sont pas les fans du PSG et encore moins ceux de l’équipe de France qui se plaindront de quoi que ce soit si jamais Mbappé parvient à remplir ses missions pour 2020.