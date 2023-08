Marquinhos capitaine, le PSG prêt à tout annuler ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Lorient lors de la première journée, Marquinhos a été conforté dans son rôle de capitaine du PSG… après un vote des joueurs. Mais chez les dirigeants parisiens, cette décision fait tiquer et interroge.

Il y a une semaine, Luis Enrique a surpris tout le monde en snobant Marquinhos de son onze de départ. Capitaine emblématique du club parisien, l’international brésilien a débuté sur le banc puisque le coach du Paris Saint-Germain avait opté pour Skriniar et Danilo en défense centrale. C’est d’ailleurs le Portugais qui portait le brassard de capitaine. Samedi soir à Toulouse, l’ancien joueur du FC Porto a retrouvé le banc et Marquinhos était titulaire. En toute logique, le Brésilien était également capitaine puisque cette semaine, Luis Enrique a organisé un vote afin que les joueurs choisissent leur capitaine. C’est donc Marquinhos qui a été l’heureux élu du groupe parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

Un choix qui ne convient pas totalement à l’état-major du Paris Saint-Germain selon RMC. Et pour cause, la radio dévoile que les conditions un peu légères dans lesquelles ce vote a été réalisé ne convient pas à 100 % au club. Un vote plus formel et davantage officiel pourrait ainsi être organisé et si tel est le cas, nul doute que la réaction de Marquinhos sera à observer. La décision de laisser le capitanat à l’ancien défenseur de la Roma n’a en tout cas pas soulevé un grand enthousiasme chez les décideurs parisiens, lesquels verraient d’un bon œil un départ de ce joueur historique, à l’instar de Marco Verratti, lui aussi poussé vers la sortie.

RMC ajoute par ailleurs que le flou est total en ce qui concerne les vice-capitaines. Mbappé, Danilo, Lucas Hernandez ou encore Kimpembe et Verratti (tant qu’il n’est pas parti) postulent mais à ce jour, rien n’a filtré à ce sujet. Quoi qu’il en soit, une petite tension pourrait gagner le PSG dans les jours à venir, dans le cas où finalement, Marquinhos soit destitué de son brassard par l’état-major. Il sera par ailleurs crucial de savoir ce que Luis Enrique pense de tout cela, lui qui a clairement expliqué en conférence de presse que le capitaine devait avant tout être celui des joueurs et non pas celui de l’entraîneur.