Marcus Thuram transparent à l'Euro, le PSG a un coup de coeur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique a de nombreuses idées en tête cet été pour renforcer son PSG. L'objectif est notamment de renforcer le secteur offensif du club de la capitale après le départ récent de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Le PSG est sur pas mal de pistes cet été au mercato. Les choses sérieuses vont prochainement s'accélérer, surtout avec l'approche de la fin de l'Euro et de la Copa America. Le club de la capitale va devoir notamment remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Pas mal de profils sont scrutés avec attention. Si Khvicha Kvaratskhelia est considéré comme la grande priorité, d'autres joueurs pourraient venir garnir les rangs franciliens. Surtout des joueurs internationaux français. Outre Kingsley Coman, Marcus Thuram est apparemment aussi dans les petits papiers du club de la capitale française.

Thuram au PSG, il existe bien une possibilité au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram)

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Paris suit de près la situation de l'attaquant de l'Inter, qui dispose d'une clause libératoire de 85 millions d'euros. Thuram était déjà proche de rejoindre les champions de France l'été dernier avant de finalement donner sa préférence aux Lombards. Des Lombards très satisfaits de l'ancien de Guingamp et qui ne veulent pas s'en séparer. Le joueur tricolore n'est lui aussi pas motivé à l'idée de quitter l'Inter. Mais il faut croire que ses performances avec la France, pourtant bien moribondes lors de cet Euro, ont convaincu les dirigeants parisiens un peu à la surprise générale. Si le PSG veut vraiment l'attaquant français, il devra donc avoir les bons arguments pour le convaincre. Sauf rebondissement, Marcus Thuram ne quittera par les champions d'Italie cet été. Mais le fait d'avoir une clause libératoire ne le garantit pas à 100%. Sachant que le Paris Saint-Germain n'aura en plus pas de problèmes d'argent cet été après tous les départs de gros salaires. La saison passée pour sa première saison en Lombardie, Thuram avait planté 13 buts et délivré 13 passes décisives en Serie A.