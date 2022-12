Marcus Thuram rêve du PSG, Campos change d'avis

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG devrait vivre un mercato hivernal assez calme, le club de la capitale a déjà quelques pistes pour le marché estival. Et un vice-champion du monde pourrait débarquer.

Le PSG est toujours un club très attendu lors des périodes de mercato. Il faut dire que les champions de France ont habitué les fans et observateurs à du lourd ces dernières années. Cependant, l'heure est manifestement à la rigueur du côté du PSG. Comme l'ont récemment rappelé Nasser Al-Khelaïfi et Christophe Galtier, aucune arrivée ne se fera cet hiver si aucun départ n'est à déplorer. Mais la situation sera bien différente l'été prochain. Luis Campos serait même déjà au travail dans certains dossiers. Un Luis Campos qui avait dû faire des choix forts l'été dernier sur le marché des transferts. Et le Portugais ne voulait apparemment pas entendre parler d'une arrivée de Marcus Thuram d'après le journaliste Santi Aouna.

Thuram, le PSG prêt à changer d'avis ?

Mais la situation a bien changé depuis. Marcus Thuram fait une très belle saison sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach et aura contribué au beau parcours des Bleus pendant la Coupe du monde 2022. En fin de contrat avec les Poulains en juin prochain, Thuram veut relever un nouveau challenge. Et selon les informations de Bild, l'ancien joueur de Guingamp a quatre club en tête pour la suite de sa carrière : le Bayern Munich, l’Inter, Manchester United et le PSG. Il pourrait être un joli coup à réaliser pour le club de la capitale, qui ne débourserait aucun centime. Egalement, Thuram s'entend très bien en dehors et sur le terrain avec un certain Kylian Mbappé, à qui on prête toujours des envies d'ailleurs. Il pourrait donc être un élément capable de rassurer le crack parisien. Si le PSG veut attendre cet été avant de voir les opportunités de marché, nul doute qu'un départ cet hiver d'un joueur offensif (Carlos Soler, Pablo Sarabia) pourrait changer la donne. Le prix de Marcus Thuram étant fixé à 10 millions d'euros s'il devait quitter Mönchengladbach au mois de janvier. Reste à savoir si Luis Campos a changé d'avis à son sujet.