Marcus Thuram recale le PSG, l'Inter rafle la mise

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tous les fronts en ce début de mercato. Parmi les joueurs qui plaisaient beaucoup aux dirigeants franciliens : Marcus Thuram.

Au PSG, le flou le plus total règne quant au projet voulu par Doha et Luis Campos. Après une saison très décevante, du changement est attendu dans la capitale. De nombreux joueurs sont espérés, tout comme la venue d'un nouvel entraineur. Ces dernières semaines, les profils de joueurs annoncés au PSG sont nombreux. Cible de longue date, Marcus Thuram semblait avoir un avenir tout tracé avec les champions de France. Mais plus le temps passait et plus le PSG avait du mal à boucler le dossier. Du coup, certains clubs italiens ont accéléré le mouvement pour convaincre le vice-champion du monde...

Thuram, le PSG n'a pas convaincu

Inter have reached full verbal agreement to sign Marcus Thuram, here we go! Deal in place for salary around €6/6.5m net per season plus signing fee. 🚨⚫️🔵 #Inter



Inter are working to get contracts now prepared and then signed during the weekend. PSG, Leipzig, Milan rejected. pic.twitter.com/1U7bs5tOXV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par Fabrizio Romano, Marcus Thuram va signer à l'Inter. Le joueur du Borussia Mönchengladbach a apparemment refusé le RB Leipzig, l’AC Milan, Chelsea et le PSG, convaincu que sa place était avec les Nerazzurri. A l'Inter, Marcus Thuram jouera dans l’axe de l'attaque et sera le remplaçant d'Edin Dzeko, parti à Fenerbahçe. Côté argent, l'international français va percevoir un salaire annuel entre 6 et 6,5 millions d'euros, pour un contrat de 5 saisons. Nouveau coup dur donc pour le PSG, dont l'identité du nouvel entraineur n'a toujours pas été donnée. Difficile pour certains joueurs de comprendre le projet proposé. Il se dit que tout s'accélérera au PSG passé le 1er juillet. C'est tout ce que les fans et observateurs du club de la capitale peuvent espérer. Marcus Thuram n'est pas le premier joueur international à refuser de rejoindre Paris cet été. C'est aussi le cas d'Ilkay Gundogan...