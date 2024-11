Marcus Rashford, le PSG le veut et tout de suite ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique se réveille et veut désormais un attaquant capable de finir les actions et d'apporter son expérience. Marcus Rashford est demandé.

Premier buteur de Manchester United de l’ère Ruben Amorim, au bout de deux minutes à Ipswich ce dimanche, Marcus Rashford a montré que le nouvel entraineur portugais pouvait compter sur lui. Néanmoins, son rendement famélique de ces derniers mois lui vaut surtout d’être considéré sur le départ à l’heure actuelle. Surtout dans un club de Manchester United qui ne parvient pas à répondre aux attentes. S’il possède un contrat allant jusqu’en juin 2028, l’attaquant anglais a déjà été sollicité sérieusement deux fois par le PSG par le passé.

Rashford au PSG, acte III

Et le troisième assaut pourrait être le bon. En effet, Team Talk dévoile ce dimanche que le PSG est allé aux renseignements pour connaitre la situation et la volonté de Rashford de venir à Paris au mois de janvier. Luis Enrique apprécie le profil plus polyvalent que ses deux avant-centres actuels que sont Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos. L’entraineur espagnol est donc favorable à une telle opération qui amènerait de l’expérience à une équipe jeune, une solution de plus en attaque, mais aussi une dose d’efficacité quand on connait la facilité de Rashford devant le but quand il est inspiré.

Des arguments importants donc en vue de sa venue à Paris, mais les vents demeurent contraires. Selon la presse anglaise, Ruben Amorim a confié qu’il comptait sur l’international anglais pour le reste de la saison, et les Red Devils n’ont même pas mis de prix de vente pour un joueur qui fait partie des cadres du club mancunien.

La mission du PSG pour recruter Rashford s’annonce donc compliquée, mais l’intérêt est en tout cas avéré, et démontre que les recruteurs parisiens ont bien identifié un besoin en attaque si une opportunité de marché devait se présenter. Et surtout Luis Enrique, qui semblait heureux avec son effectif offensif, fait en tout cas un premier pas vers la venue d’un nouveau joueur en attaque.