Marco Asensio flop du mercato, le PSG tremble déjà

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En tout début de mercato, le PSG s’est offert Marco Asensio gratuitement puisque l’international espagnol était en fin de contrat avec le Real Madrid. Mais l’ancien joker des Merengue a-t-il les épaules pour s’imposer à Paris ?

Remplaçant au Real Madrid depuis plusieurs années, Marco Asensio a fait le pari de quitter la Casa Blanca avec l’objectif de retrouver du temps de jeu dans un top club européen. Contre toute attente, l’international espagnol s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain au tout début du mercato estival. Très utilisé par Luis Enrique pendant les matchs amicaux, Marco Asensio a également été titularisé lors de la première journée de Ligue 1 face à Lorient au Parc des Princes. Mais dès le second match, samedi à Toulouse, le milieu offensif de la Roja a pris place sur le banc des remplaçants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

Avec la signature d’Ousmane Dembélé et la réintégration de Kylian Mbappé, la concurrence va s’accroitre dans le secteur offensif et ce n’est peut-être pas terminé, le PSG ayant l’objectif de signer Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola d’ici la fin de l’été. Dès lors, on se demande comment Marco Asensio va s’y prendre pour gratter ne serait-ce qu’un peu de temps de jeu. Une question que se pose également le journal AS, qui suivait attentivement Marco Asensio au Real Madrid et qui se demande si le natif de Palma de Mallorca n'est pas voué à être un gros flop dans la capitale française. « Asensio aura du mal à se faire un nom en tant que titulaire au PSG. La concurrence en attaque est énorme et les choses s’empirent pour lui avec la signature de Dembéle et le retour de Mbappé » indique le journal espagnol avant de poursuivre.

Asensio va galérer à se faire une place au PSG

« Asensio a du mal à s’adapter au football français et contre Toulouse, Luis Enrique a laissé le joueur sur le banc et ne l’a même pas fait entrer pour changer le cours du jeu. Contre Lorient lors de la 1ère journée, à aucun moment il ne s’est retrouvé en situation dangereuse pour marquer. Luis Enrique fait toutefois confiance à ce joueur qu’il a connu en sélection espagnole pour avoir un impact à un moment dans la saison du PSG » peut-on lire dans le journal AS. Reste que du côté des supporters parisiens, on se demande déjà comment Asensio va pouvoir se faire une place au milieu de Mbappé, Dembélé, Lee-Kang In ou encore Barcola et Kolo-Muani si ces deux joueurs débarquent. Dès la fin du mois d’août, le gros flop du mercato ne semble pas difficile à pronostiquer. A moins que Marco Asensio déjoue tous les pronostics.