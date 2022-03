Manchester United rêve de Marquinhos à voix haute

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Souvent en difficulté sur le plan défensif cette saison, Manchester United se prépare déjà à renforcer ce secteur l'été prochain. Parmi les noms cités à Old Trafford, il y a le défenseur du PSG Marquinhos.

Cette saison, on peut dire que les Red Devils vivent l'enfer défensivement. Avec 40 buts encaissés en Premier League, l'équipe mancunienne est la 12e défense de son championnat. Pointés du doigt notamment, les défenseurs centraux sont à la peine aussi bien Raphael Varane qu'Harry Maguire. Pour avoir des performances à la hauteur de ses ambitions, Manchester United doit renforcer sa charnière centrale la saison prochaine. Les Red Devils sont déjà au travail ayant déjà établi des contacts avec le défenseur allemand de Chelsea Antonio Rudiger. Les Mancuniens travaillent aussi sur d'autres pistes et, selon l'ancien taulier du club à ce poste Rio Ferdinand, ils devraient aller voir au PSG pour trouver leur bonheur.

Marquinhos et Araujo, voilà les défenseurs qu'il faut pour MU

S'exprimant en podcast pour le média anglais Vibe with Five, Ferdinand a donné son avis sur l'actuel défense des Red Devils et a essayé de défendre le titulaire actuel et capitaine de l'équipe Harry Maguire. « Il y a des moments dans les carrières, et Harry Maguire le traverse maintenant, où tout ce que vous semblez faire là-bas semble être un problème ou une erreur. Chaque erreur que vous faites est punie et mise en évidence. Parfois, j'ai traversé des périodes dans ma carrière où je faisais des erreurs, mais ils n'ont pas eu de conséquences, le gardien m'a sauvé ou [Nemanja] Vidic a fait un tacle. C'est ce qui se passe dans les équipes. Maguire a besoin d'un peu de chance pour sortir de cette baisse de forme qu'il connaît en ce moment », a t-il développé.

Manchester United legend Rio Ferdinand has named PSG's Marquinhos and Barcelona's Ronald Araujo as the two defensive signings he would have made for the club. https://t.co/VOdfWa8xdf — Sportskeeda Football (@skworldfootball) March 15, 2022

Toutefois, il n'est pas contre un renfort à ses côtés. Si son ancien club privilégie la piste Rudiger, lui plaide pour deux autres défenseurs : le Parisien Marquinhos et le Barcelonais Ronald Araujo. « Je signerais Marquinhos ou je signerais l'Uruguayen à Barcelone [Araujo]. », a t-il indiqué. Le Brésilien du PSG avait déjà été approché l'été dernier par les Red Devils, séduits par son niveau, mais il avait décliné toute offre. Après l'échec européen la semaine dernière à Madrid, il pourrait accueillir différemment une nouvelle offre des Mancuniens.