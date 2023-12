Maignan priorité du PSG, le Qatar ne lâche rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En négociations avec l’AC Milan pour prolonger son contrat, Mike Maignan fait aussi l’objet de vifs intérêts de la part de Chelsea… et du PSG.

L’avenir de Mike Maignan est un sujet de discussion assez brûlant en Italie. Il n’y a pourtant pas d’urgence avec le gardien français, lié au Milan AC jusqu’en 2026. Mais le salaire de Mike Maignan n’est plus vraiment en adéquation avec son statut de gardien figurant dans le top 5 des joueurs à son poste au niveau mondial. L’ancien joueur du LOSC touche à peine 3 millions d’euros par an en Lombardie et souhaite quasiment tripler cette somme. Des négociations sont en cours avec l’AC Milan pour une prolongation et une revalorisation, mais elles n’ont pas encore abouti.

Cette semaine, la presse italienne affirmait que les discussions avancent dans le bon sens pour une prolongation de Maignan. Reste que selon les informations du site 90 Min, plusieurs gros clubs européens restent à l’affût et tentent le forcing afin de récupérer Mike Maignan lors du prochain mercato estival. C’est le cas de Chelsea, qui drague l’ancien Lillois depuis de longs mois… mais également du Paris Saint-Germain.

Le PSG toujours actif dans le dossier Maignan

A en croire les informations du média, l’état-major parisien n’a pas dit son dernier mot dans le dossier du gardien de l’Equipe de France et a toujours un œil avisé sur ce dossier. Ces dernières semaines, les doutes sont de plus en plus nombreux dans la capitale française autour de Gianluigi Donnarumma, auteur d’une nouvelle bourde sur la pelouse du Havre dimanche et qui a reçu un carton rouge. En son absence, le jeune Arnau Tenas aura l’occasion de prouver sa valeur et parallèlement, le PSG continue de scruter le marché des gardiens avec un œil sur Maignan donc mais aussi sur Lucas Chevalier. De quoi mettre une très grosse pression à Donnarumma, qui se retrouve de nouveau contesté à Paris, comme à l’époque où il devait se battre avec la concurrence de Keylor Navas sous la direction de Mauricio Pochettino.