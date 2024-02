Maignan et le Milan AC divorcent, le PSG impliqué

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sous contrat jusqu'en 2026 au Milan AC, Mike Maignan traine pour prolonger son contrat. Le gardien français est très gourmand en terme de salaire, de quoi attirer le PSG mais aussi le Bayern Munich.

En 2021, le Milan AC a fait une bien belle affaire au mercato. Ayant perdu l'enfant du club Gianluigi Donnarumma, lequel est parti libre au PSG, le Milan est allé chercher Mike Maignan à Lille. Trois ans plus tard, c'est difficile de regretter ce choix. Le Français est l'un des meilleurs portiers au monde, se révélant solide dans ses interventions et impérial quand il s'agit des penaltys. Avec Maignan, les Rossoneri ont conquis un Scudetto et atteint une demi-finale de Ligue des champions. L'avenir s'annonce prometteur, si et seulement si il s'étend au-delà de deux ans. Sous contrat jusqu'en 2026, Maignan n'a toujours pas prolongé à Milan.

Maignan veut 8ME de salaire annuel

Prolonger le gardien français ne sera pas une formalité, loin de là. En effet, Tuttomercato révèle que l'ancien lillois est très exigeant sur le plan financier. Maignan touche actuellement 2,8 millions d'euros par saison chez les Rossoneri. Milan lui propose de désormais gagner 5 millions d'euros par saison. Cependant, Mike Maignan a refusé cette offre. Il réclame 8 millions d'euros annuels.

Une somme importante pour le club milanais. Cela ferait de Mike Maignan le joueur le mieux payé, à égalité avec Rafael Leao. Milan n'est pas vraiment disposé à donner cette somme, envisageant une nouvelle offre autour de 6 millions d'euros annuels avec en plus des bonus. C'était le salaire touché par Donnarumma à l'époque. Le portier italien a finalement quitté son club formateur gratuitement et le Milan AC ne veut pas le revivre. Les Rossoneri préféreraient vendre le gardien français avant la fin de son contrat. De quoi faire les affaires des deux clubs qui suivent de près Maignan : le Bayern, qui veut en faire le successeur de Neuer, et...le PSG. Maignan ferait un concurrent sérieux pour bousculer Donnarumma et ainsi mettre fin au débat sur le poste de gardien de but à Paris.