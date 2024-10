Madrid veut acheter au PSG son nouveau Toni Kroos

Après la débâcle dans le Clasico, le Real Madrid est bien décidé à trouver le remplaçant numérique de Toni Kroos, parti à la retraite cet été. Celui-ci pourrait bien se trouver au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid a pris une claque mémorable. Lors du Clasico tant attendu face au FC Barcelone ce samedi soir, les Merengue se sont lourdement inclinés à domicile (0-4), subissant totalement la loi de leur rival en seconde période. Le milieu de Carlo Ancelotti a été en difficulté dans ce match. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions souhaite désormais accélérer sur la signature d’un joueur pour venir muscler l’entrejeu et ainsi venir pallier numériquement le départ à la retraite de Toni Kroos, parti cet été à la retraite après dix saisons passées au sein de la Maison Blanche tandis que Luka Modric est vieillissant et n’a pas un avenir de titulaire sur le long terme. Ainsi, pour apporter un peu de jeunesse au milieu, le Real Madrid surveille attentivement la situation d’un joueur français évoluant au Paris Saint-Germain.

🔴🔵🔐 Paris Saint-Germain confirm new deal agreed for Warren Zaïre-Emery until June 2029.



Verbal agreement reached in October and now sealed as he turned 18 last month.



PSG consider WZE key player for present and future project. pic.twitter.com/ijbgOxpDZp