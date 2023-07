Madrid prépare son offre pour Mbappé, le PSG s'étouffe

Dans : PSG.

Le Real Madrid ne s’est toujours pas officiellement positionné pour recruter Kylian Mbappé, mais les dirigeants espagnols ont bel et bien l’intention de recruter l’attaquant du PSG cet été. L'Arabie Saoudite ne fait pas trembler Florentino Perez.

Nasser Al-Khelaïfi a haussé le ton et a joint la parole aux actes dans le dossier Kylian Mbappé. L’international français refusant de prolonger au-delà de juin 2024, il a été écarté par le Paris Saint-Germain pour la tournée estivale au Japon. Un coup de tonnerre intervenu ce week-end et qui jette le doute sur l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale française. Le PSG est-il vraiment prêt à écarter le capitaine des Bleus toute une saison, dans le cas où ce dernier refuse de partir en ignorant les menaces du club parisien ? À en croire la réaction de plusieurs clubs, dont Al-Nassr qui est prêt à mettre 300 millions d'euros pour recruter le numéro 7 des champions de France, personne ne pense que cette mise au placard de Mbappé est possible.

De son côté, le Real Madrid observe tout cela de très près alors qu’initialement le plan de Florentino Perez était de récupérer l’ancien Monégasque pour zéro euro dans un an. Cette situation n'est plus réellement d'actualité, le bras de fer déclenché par le PSG ayant abouti à un chaos qui oblige le clan Mbappé à revoir sa position. Avide de Ballon d'Or, de trophées et conscient qu'à un an de l'Euro en Allemagne et des Jeux Olympiques à Paris, il serait pénalisant de ne pas jouer, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain va probablement devoir négocier son départ d'une manière ou d'une autre. Et Madrid l'a bien compris.

Une offre du Real fin août pour Kylian Mbappé ?

Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid va se positionner cet été pour recruter Kylian Mbappé. Il n’est pas question en revanche pour Florentino Perez de dégainer une offre de transfert trop vite, au risque de surpayer le joueur, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat. Le média espagnol croit savoir que les Merengue vont attendre la dernière quinzaine du mois d’août pour se positionner et soumettre une offre officielle de transfert au Paris SG pour s’attacher les services de Kylian Mbappé.

Cette proposition n’atteindra pas les 200 millions d’euros espérés par le club de la capitale et encore moins les 300 millions d'euros promis par l'Arabie Saoudite. En adoptant cette stratégie qui va logiquement mettre le PSG sous pression, le Real Madrid espère conclure l’affaire pour une somme avoisinant les 120 millions d’euros. Un prix qui serait correct pour un joueur en fin de contrat, mais qui ne reflète pas le niveau de Kylian Mbappé, qui s’est aujourd’hui imposé comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète.

Reste maintenant à voir si le plan du Real Madrid portera ses fruits et si le PSG aura toujours le couteau sous la gorge en fin de mercato. Pour l'instant, c'est le silence absolu du côté du champion du monde 2018, mais il est évident que Kylian Mbappé et les communicants qui l'entourent doivent préparer une riposte, histoire de ne pas laisser Nasser Al-Khelaifi donner le tempo. Florentino Perez ayant encore confié dimanche, en marge des élections en Espagne, être « tranquille » dans le dossier Mbappé, la suite de ce dossier s'annonce succulente.